Bartunkova lọt vào bán kết WTA 1.000 đầu tiên ở China Open

Tay vợt nữ mới 20 tuổi người CH Czech Nikola Bartunkova vừa xuất sắc đánh bại đàn chị đồng hương, cũng là người hùng ở BJK Cup 2026 - Karolina Muchova với điểm số 6-3, 6-0 chỉ sau 67 phút, qua đó giành vé lọt vào bán kết.

Bartunkova đang chơi rất hay ở China Open (Ảnh: THX)

Bartunkova đang có chuyến hành trình rất thú vị và cực kỳ thành công ở giải WTA 1.000 tại Bắc Kinh - China Open 2026. Cô gái sinh năm 2006, quê ở Prague đã đánh bại Aryna Sabalenka ở vòng 3, giờ đây thắng thêm một đối thủ thuộc tốp 10 WTA là Muchova, người vừa mới đăng ở Billie Jean King Cup 2026 cùng tuyển quần vợt nữ CH Czech (Bartunkova không được gọi lên tuyển).

Trận đấu giữa 2 thế hệ quần vợt nữ CH Czech (Muchova sinh năm 1996, hơn Bartunkova 10 tuổi) diễn ra theo thế một chiều đầy bất ngờ. Bartunkova chơi áp đảo khi thắng 5 game đấu đầu tiên và 7 game đấu cuối cùng, buộc Muchova đã trải nghiệm một trong những trận thua tệ hại nhất trong suốt sự nghiệp thi đấu quần vợt chuyên nghiệp dài 13 năm tuổi.

Đối với Bartunkova, đây cũng là một trong những chiến thắng đáng nhớ nhất ở trong sự nghiệp của cô, bên cạnh chiến thắng mới đây trước Sabalenka, hay trận thắng Belinda Bencic với điểm số là 6-3, 0-6 và 6-4 ở vòng 2 của Australian Open hồi tháng Giêng (và giúp cô lọt vào vòng 3 Grand Slam lần đầu tiên).

Ngoài ra đây là lần thứ 3, Bartunkova giành vé lọt vào bán kết ở một giải đấu thuộc hệ thống WTA Tour nói chung. Trước đó, cô đã lọt đến bán kết của giải Birmingham hồi tháng 6, đánh thắng Ashlyn Krueger rồi vào chơi trận chung kết trước khi chịu dừng bước trước Alex Eala. Trước đó nữa, hồi mùa giải năm ngoái, cô cũng lọt đến bán kết ở Guadalajara (tháng 9-2025) và đã để thua Iva Jovic tại đây.

“Tôi không biết nữa. Đó là một trận đấu không thể tin được”, Bartunkova trả lời phỏng vấn ngay trên sân đấu, “Cô ấy là một tay vợt tuyệt vời và cũng là một con người tuyệt vời. Đây là một trận đấu thực sự khó khăn, nhưng tôi chỉ cố gắng thể hiện lối chơi tốt nhất của mình, và tôi đã làm được."

Bartunkova kết thúc WTA Tour 2025 với vị trí hạng 130 trên BXH. Với những chiến thắng ấn tượng ở China Open 2026, cô chắc chắn lọt vào tốp 30 của thế giới lần đầu tiên trong sự nghiệp khi giải WTA 1.000 ở Bắc Kinh khép lại vào cuối tuần này.

Bartunkova chờ xác định đối thủ tiếp theo ở bán kết đơn nữ China Open 2026 - người giành chiến thắng ở trong cặp đấu giữa Mirra Andreeva (Nga, hạt giống số 4) và đồng hương Ekaterina Alexandrova (hạt giống số 19). Sau hàng loạt kết quả bất ngờ, những cuộc lật đổ, Andreeva đang là tay vợt có thứ hạng cao nhất ở China Open.

Hai cặp đấu tứ kết đơn nữ China Open còn lại dự kiến sẽ diễn ra vào ngày ngày 9-10, giữa Elise Mertens (Bỉ, hạt giống số 13) với Iga Swiatek (Ba Lan, vô địch China Open hồi 2023, hạt giống số 7) và giữa Zheng Qinwen (của Trung Quốc, hưởng suất đặc cách) với lại Elina Svitolina (Ukraine, hạt giống số 6).

Đ.Hg.