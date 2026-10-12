Andreeva có cơ hội giành ngôi số 1 WTA của Rybakina

Sau kết quả ở WTA 1.000 - China Open 2026, tay vợt nữ trẻ người Nga Mirra Andreeva vươn lên vị trí số 3 trên Bảng điểm xếp hạng của WTA. Theo tính toán, Andreeva thậm chí vẫn có cơ hội vượt qua Elena Rybakina để đoạt ngôi số 1 WTA ngay trong năm nay.

Andreeva nhận phần thưởng Á quân China Open trong màu áo đen (Ảnh: THX)

Dù để thua Zheng Qinwen trong trận chung kết China Open, Andreeva vẫn trải nghiệm tuần lễ đáng nhớ tại Bắc Kinh. Với việc lọt vào tới trận chung kết WTA 1.000 thứ 4 ở trong sự nghiệp, cô đã qua mặt Coco Gauff và cả Jessica Pegula, đánh chiếm vị trí số 3 thế giới của WTA.

Vị trí số 3 của WTA vốn là thứ hạng cao nhất của Andreeva đến thời điểm này. Nhưng mùa giải 2026 chưa kết thúc, Andreeva vẫn còn cơ hội để cải thiện thêm thứ hạng. Liệu cô có vượt qua cả Rybakina để giành ngôi số 1 nữ thế giới được không?

Andreeva cho rằng, điều đó có thể, dù khoảng cách giữa cô và Rybakina hiện quá lớn: “Vâng, chắc chắn rồi, thật buồn cười vì thứ hạng không phải là mục tiêu của tôi trong mùa giải này. Nhưng giờ tôi cảm thấy rằng, ngay cả khi tôi không nghĩ đến nó, tôi vẫn có cơ hội leo lên thứ hạng cao hơn nữa. Đó là điều tôi cố gắng nhắm đến. Khoảng cách giữa tôi và Rybakina là 3.000 điểm, như vậy là quá lớn. Không sao cả, tôi cố gắng không nhắm đến thứ hạng, mà tôi sẽ chỉ tập trung vào từng trận đấu ngay phía trước".

Thực chất khoảng cách giữa Andreeva và Rybakina không quá lớn như vẻ bề ngoài. Rybakina vẫn còn đến 2.695 điểm phải bảo vệ trong mùa giải năm nay. Người đứng thứ hai Aryna Sabalenka cũng sắp bị trừ 1.000 điểm. Trong khi đó, Andreeva chỉ phải bảo vệ đúng 1 điểm sau khó khăn cuối mùa 2025.

Andreeva đã rút khỏi Wuhan Open, có nghĩa WTA Finals hiện là giải đấu duy nhất cô dự kiến ​​tham gia trong năm nay, với tối đa 1.500 điểm số giành được. Trong khi Rybakina và Sabalenka đều có tối đa 2.500 điểm tích lũy từ các giải đấu mà họ đăng ký tham dự.

Andreeva mới chỉ 19 tuổi. Cô còn cách sinh nhật 20 tuổi một quãng thời gian (tháng 4 năm sau). Nếu giành ngôi số 1 thế giới ngay ở trong năm nay, hoặc chậm nhất vào nửa đầu của mùa giải năm sau, Andreeva sẽ gia nhập nhóm tay vợt tuổi teen ưu tú từng giữ ngôi số 1 của WTA.

Đã có 5 tay vợt từng đoạt ngôi số 1 ở độ tuổi teen, trẻ nhất là Martina Hingis (lên ngôi số 1 khi mới 16 tuổi). Cũng nằm trong danh sách này là Monica Seles (17 tuổi), Tracy Austin (18 tuổi), Steffi Graf (18 tuổi) và có cả thần tượng Maria Sharapova (cũng 18 tuổi) của Andreeva.

Andreeva có vài tuần nghỉ ngơi trước khi quay trở lại thi đấu ở WTA Finals, giải đấu diễn ra ở Indian Wells từ 8-11 đến 15-11, sau khi thỏa thuận giữa WTA và Saudi Arabia sụp đổ.

Thứ hạng 1-Rybakina 2-Sabalenka 3-Andreeva Điểm số 9.696 7.550 6.371 Điểm số bảo vệ 2.695 1.000 1 Điểm số có thể đạt tối đa 2.500 2.500 1.500

Đ.Hg.