Zheng Qinwen vô địch China Open đầy ngoạn mục!

Từ một tay vợt hưởng suất đặc cách mới có thể tham dự vòng đấu chính của một sự kiện tại hệ thống WTA 1.000, Zheng Qinwen vượt qua hàng loạt đối thủ hàng đầu, và đánh bại Mirra Andreeva 7-5, 6-4 trong trận chung kết để đăng quang China Open 2026.

Zheng Qinern vô địch China Open (Ảnh: THX)

Zheng Qinwen đã làm nên lịch sử khi đánh bại Andreeva được đánh giá cao hơn ở trong trận đấu chung kết dài 1 giờ 43 phút. Kết quả này biến cô trở thành tay vợt Trung Quốc đầu tiên đăng quang giải WTA 1.000 tại sân nhà - China Open.

Andreeva (hạng 5 WTA) đã khởi đầu ổn định hơn và cô sớm giành break-point. Nhưng Qinwen đã đòi lại break và bám rất sát đối thủ mới 19 tuổi người Nga, khi cả 2 tranh đấu rất quyết liệt từ vạch vôi cuối sân.

Đến game đấu thứ 10, Andreeva đang dẫn trước 5-4, cô có tới 3 cơ hội để thắng break-point (và cũng là set-point). Qinwen kiên cường cứu cả 3 nguy cơ thua ván đấu, gỡ hòa 5-5 để rồi thắng break-point ngay sau đó, dẫn ngược 6-5 và thắng luôn 7-5 bằng một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp.

Đông đảo khán giả Trung Quốc rất cuồng nhiệt muốn nhìn thấy Qinwen đăng quang ngay ở sân nhà nên đôi khi tạo nên bầu không khí náo loạn, với những tiếng hò reo vang rền trước khi 1 điểm số kết thúc, và tiếng hô: “Zhang, Zhang” liên tục cất lên.

Nhưng cả Qinwen lẫn Andreeva vẫn giữ được sự tập trung sau khi đã bẻ game giao bóng lẫn nhau trong 2 game đầu tiên của ván 2. Điểm số cân bằng từ 1-1 lên 4-4. Bước vào game đấu thứ 9, Qinwen tung những cú đánh sát vạch xuất sắc để thắng break-point.

Cô cầm giao bóng, bước vào game đấu thứ 10 với hy vọng vô địch cháy bỏng trong đôi mắt. Để rồi một lỗi giao bóng kép suýt làm hỏng nỗ lực của Zheng. Nhưng sau đó, cô siết chặt lại cây vợt, tung ra cú giao bóng ăn điểm trực tiếp - và thắng ngay championship-point đầu tiên.

“Cảm giác thật tuyệt vời khi giành chiến thắng ở Bắc Kinh trước khán giả nhà. Đó vốn là một trong những giấc mơ của tôi, đặc biệt là được thi đấu với Mirra, một tay vợt cực xuất sắc!”, Qinwen chia sẻ đầy hạnh phúc.

“Tôi đã trải qua một năm vô cùng khó khăn!”, Qinwen nói thêm - khi nhiều người vẫn chưa thể hình dung chuyến hành trình leo ngược triền dốc của cô sau khi phẫu thuật để chữa chấn thương khuỷu tay, hồi phục phong độ và thứ hạng gian nan thế nào.

Qinwen đến với China Open năm nay khi liên tục để thua Elena Rybakina ở tứ kết US Open và Jasmine Paolini ở Billie Jean King Cup. Trước đó, giai đoạn của trung tuần tháng 7 và đến đầu tháng 8 cũng chứng kiến cô đã liên tục để thua Barbora Krejcikova, Alex Eala và đối thủ Thái Lan Lanlana Tararudee (ở vòng loại Toronto).

Với thứ hạng 54 WTA, cô không có suất vào thẳng vòng đấu chính giải China Open, cô tham dự giải đấu nhờ suất đặc cách từ BTC và cô đền ơn hành động này bằng một màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn: Toàn thắng cả 7 trận và đăng quang.

Dù lên ngôi, Qinwen vẫn rất tinh tế dành lời khen ngợi Andreeva: “Trước hết, tôi muốn chúc mừng cô về thành tích tại Roland Garros năm nay. Đó là thành tích tuyệt vời. Cảm ơn cô và chúc mừng vào chung kết. Cô là một tay vợt trẻ, rất tài năng và chúc mừng đội ngũ của cô”.

Đ.Hg.