Thắng Elina Svitolina, Zheng Qinwen xuất sắc vào bán kết China Open

Tay vợt hưởng suất đặc cách của nước chủ nhà Zheng Qinwen tiếp tục phong độ mạnh mẽ ở nửa sau mùa giải với chiến thắng 6-3, 7-6 (8-6) trước hạt giống số 6 Elina Svitolina, để lần thứ 2 trong sự nghiệp lọt vào bán kết China Open ở Bắc Kinh.

Zheng Qinwen vào bán kết China Open (Ảnh: THX)

Hành trình của Zheng Qinwen tại China Open từ đầu tới giờ không hề dễ dàng. Cô toàn thắng 4 trận đấu trước đó, trước những đối thủ đồng hương Shi Han, Anna Kalinskaya (Nga), Marie Bouzkova (CH Czech) và cả Alina Charaeva (Armenia). Tất cả đều là những chiến thắng khó khăn sau 3 ván đấu.

Giờ đây, đối đầu với một Svitolina sa sút liên tục, Zheng Qinwen đã giành được chiến thắng 2 ván đấu đầu tiên tại China Open mùa này. Cô kết thúc trận đấu chỉ sau 1 giờ 48 phút. Trước đó, cô mất hơn 10 tiếng để vượt qua các đối thủ thuộc 4 vòng đấu đầu tiên ở giải diễn ra tại Bắc Kinh.

Đây là trận đấu lớn đầu tiên cô thi đấu trên WTA Tour 2026 kể từ sau thất bại trước tay vợt số 1 thế giới Elena Rybakina ở tứ kết US Open và Zheng Qinwen đang có rất phong độ cao đã vượt qua đối thủ Ukraine một cách xuất sắc.

Tay vợt xếp hạng 54 WTA đã khiến đông đảo khán giả Trung Quốc reo hò khi cô tung ra các cú đánh thắng điểm dọc biên, dù “Mỹ nhân Ukraine” Svitolina, người đang xếp hạng 7 ở trên Bảng điểm của WTA, vùng lên mạnh mẽ để buộc trận đấu phải bước vào loạt tie-break trong ván đấu thứ 2.

Zheng Qinwen mắc lỗi giao bóng kép ở điểm đầu tiên trong loạt tie-break, tuy nhiên cô đã vươn lên gỡ hòa từ thế bị dẫn 0-2 và từ đó chiếm quyền chủ động. Cô liên tục dẫn điểm 4-2, 5-3, 6-5 trước khi giành chiến thắng chung cuộc bằng cách tận dụng cơ hội match-point thứ 2.

“Vì tôi thực sự muốn giành chiến thắng này nên tôi đã rất hồi hộp”, Zheng Qinwen chia sẻ, “Tôi đã chơi rất quyết liệt ở những thời điểm quan trọng của trận đấu, dù đối thủ của tôi đã nâng cao trình độ trong ván đấu thứ 2 đầy căng thẳng”.

Với Zheng Qinwen, đây là một bước tiến mới. Khởi đầu WTA Tour 2026 khi bỏ qua loạt trận hồi tháng Giêng vì đang hồi phục chấn thương khuỷu tay, Zheng Qinwen quay lại từ giải Qatar Open và bắt đầu chuyến hành trình leo hạng ngược Bảng xếp hạng chậm chạp nhưng rất kỳ công và kiên nhẫn.

Đến với kỳ WTA 1.000 tại quê nhà - China Open 2026, cô được hưởng suất đặc cách. Và cô chứng minh cho Ban tổ chức thấy sự lựa chọn của họ là chính xác.

Ngược lại, với Svitolina (người chỉ mắc 13 lỗi tự đánh bóng hỏng, nhưng hoàn toàn bó tay với 28 cú đánh thắng điểm trực tiếp của Zheng Qinwen) thì đây là một bước lùi đáng chú ý khác.

Từ ngôi vô địch ở Italian Open tại Rome hồi tháng 5, Svitolina liên tục để thua trong các trận đấu quan trọng nhất. Cô để thua Marta Kostyuk ở tứ kết Roland Garros, thua Alex Eala ở Berlin, thua Daria Snidur ở vòng 1 Wimbledon, lại thua Eala Washington. Hiện Svitolina thua 11/30 trận từ Italian Open.

Đ.Hg.