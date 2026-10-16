Carlos Alcaraz cần cải thiện giao bóng trước ATP Tour 2027

Cựu tay vợt nữ chuyên nghiệp và hiện đang là Bình luận viên quần vợt ở trên đài truyền hình - bà Rennae Stubbs vừa lên tiếng nhận định rằng, Carlos Alcaraz cần phải cải thiện cú giao bóng của mình trước khi mùa giải ATP Tour 2027 khởi tranh.

Alcaraz (Ảnh: THX)

Carlos Alcaraz vừa nhận thất bại nặng nề nhất tại ATP Tour 2026 khi để thua Zizou Bergs sau 2 ván, trong 2 giờ 2 phút ở vòng 3 Shanghai Masters. Tay vợt Tây Ban Nha không giấu được sự thất vọng, liên tục phàn nàn với đội ngũ huấn luyện. Đây cũng là trận thua đầu tiên của anh kể từ tứ kết US Open, nơi anh thất bại trước Ben Shelton sau 5 ván kịch tính.

Màn trình diễn mắc nhiều lỗi của tay vợt số 3 thế giới khiến giới chuyên môn lo ngại. Cựu HLV của Serena Williams, Rennae Stubbs, cho rằng những thay đổi trong kỹ thuật giao bóng có thể là nguyên nhân khiến Alcaraz gặp khó khăn.

“Tôi nghĩ một trong những lý do khiến Alcaraz gặp vấn đề ở cổ tay là việc cậu ấy thay đổi động tác giao bóng, sử dụng kỹ thuật thả lỏng và gập cổ tay tương tự Novak Djokovic”, Stubbs nhận định trên chương trình The Rennae Stubbs Tennis Podcast.

“Tôi không thể khẳng định chắc chắn 100%, nhưng tin rằng những điều chỉnh nhỏ này tạo thêm áp lực lên cổ tay. Vì vậy, cậu ấy có thể tiếp tục gặp khó khăn. Tôi từng đề cập điều này tại US Open, khi nhận thấy cú giao bóng của Alcaraz không còn sức bùng nổ như trước”, bà phân tích.

Stubbs hy vọng Alcaraz sẽ tận dụng giai đoạn nghỉ trước mùa ATP Tour 2027 để cải thiện kỹ thuật giao bóng, đặc biệt trên mặt sân tốc độ nhanh. Theo bà, đây là yếu tố quan trọng nếu tay vợt Tây Ban Nha muốn tạo sức ép và vượt qua Jannik Sinner khi đối thủ người Ý trở lại cuộc đua chinh phục các danh hiệu Grand Slam.

Thực tế, khả năng giao bóng của Alcaraz chưa đạt trạng thái tốt nhất trong trận thua Bergs. Thống kê 52 tuần gần nhất cũng cho thấy anh không nằm trong tốp 5 ATP Tour ở bất kỳ chỉ số giao bóng tích cực nào.

Về lịch thi đấu, Alcaraz ban đầu dự kiến không tham dự giải ATP nào trước Paris Masters. Tuy nhiên, anh đã đăng ký Vienna Open sau khi giải biểu diễn Six Kings Slam tại Saudi Arabia được dời sang tháng 12 vì lý do an ninh.

Tại Six Kings Slam 2026, Alcaraz sẽ tranh tài cùng Alexander Zverev, Novak Djokovic, Alex de Minaur, Taylor Fritz và Learner Tien. Giải đấu tại Riyadh tiếp tục thu hút sự chú ý với khoản tiền thưởng lên đến hàng triệu USD cho mỗi tay vợt tham dự.

“Tôi rất hào hứng trở lại Riyadh dự Six Kings Slam. Bầu không khí luôn tuyệt vời và thật vinh dự khi góp mặt tại sự kiện đặc biệt này cùng những tay vợt xuất sắc nhất thế giới”, Alcaraz chia sẻ.

Sau hai lần thua Sinner ở chung kết Six Kings Slam 2024 và 2025, Alcaraz được đánh giá là ứng cử viên sáng giá năm nay trong bối cảnh đối thủ người Ý đang chấn thương. Trong khi đó, Zverev cũng tự tin vào cơ hội của mình sau khi khẳng định vị trí số 1 thế giới cuối mùa ATP Tour 2026.

Trước mắt, Alcaraz hướng đến Paris Masters với mục tiêu cải thiện thành tích tại giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm. Đây vốn không phải đấu trường thuận lợi với anh, khi từng thua Cameron Norrie ngay trận ra quân năm ngoái và chỉ đạt tỷ lệ thắng 50% trong những lần tham dự.

Liệu những điều chỉnh về kỹ thuật giao bóng có giúp Alcaraz tìm lại phong độ tại Paris Masters? Sau giải đấu ở Paris, tay vợt Tây Ban Nha còn hướng đến ATP Finals tại Turin, nơi quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất ATP Tour 2026.

Cú giao bóng của Alcaraz rõ ràng còn rất xa mới đạt trạng thái tốt nhất trong cuộc chạm trán với Zizou Bergs tại Shanghai Masters, nhưng chỉ số của anh so với phần còn lại ở ATP Tour ra sao? Tay vợt Tây Ban Nha thậm chí không góp mặt trong tốp 5 ở bất kỳ chỉ số giao bóng tích cực nào suốt 52 tuần qua.

Thống kê giao bóng của Carlos Alcaraz (trong 52 tuần gần nhất): -Chỉ số giao bóng tổng hợp: 285,0 (xếp hạng 15 ATP Tour) -Tỷ lệ giao bóng 1 thành công: 66,8% (xếp hạng 13 ATP Tour) -Tỷ lệ thắng điểm khi giao bóng 1:: 72,7% (xếp hạng 43 ATP Tour) -Tỷ lệ thắng điểm khi giao bóng 2: 55,8% (xếp hạng 6 ATP Tour) -Tỷ lệ thắng game cầm giao bóng: 87,6% (xếp hạng 8 ATP Tour) -Số cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trung bình/trận: 4,5 (xếp hạng 66 ATP Tour) -Số lỗi giao bóng kép trung bình/trận: 2,4 (xếp hạng 49 trên ATP Tour)

Đ.Hg.