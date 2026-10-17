Davidovich Fokina gây địa chấn, vào chung kết Shanghai Masters

Fokina hạ gục tay vợt sẽ là số 1 thế giới cuối mùa này của ATP - Alexander Zverev, trong trận bán kết kịch tính với điểm số 5-7, 6-4 và 6-3, và đây là trận chung kết Masters 1.000 thứ 2 của anh.

Davidovich Fokina lọt vào chung kết Shanghai Masters (Ảnh: THX)

Sau khi để thua sít sao ở ván đầu tiên, tay vợt 27 tuổi người Tây Ban Nha vẫn giữ vững tâm lý chơi bóng tích cực để xoay chuyển thế cục, bất chấp phải đối mặt với tay vợt số 1 thế giới trong tương lai gần của ATP.

Davidovich Fokina thi đấu vô cùng năng động trong các tình huống tranh chấp bóng bền từ đường biên cuối sân. Anh đã đưa trận đấu về vạch xuất phát khi tung ra cú đánh trái tay dọc dây sấm sét trong tư thế đang di chuyển, khiến cả khán đài bùng nổ.

Fokina sau đó đã chớp thời cơ từ lỗi giao bóng kép của Zverev ở đầu ván 3. Kể từ đó, anh thi đấu áp đảo và thể hiện phong độ giao bóng vô cùng ấn tượng để kết liễu Zverev, ghi dấu chiến thắng thứ 6 trước các tay vợt trong tốp 5 thế giới sau 2 giờ 6 phút.

“Kết quả ra sao không quan trọng, tôi chỉ tập trung vào từng đường bóng một”, anh chia sẻ, “Tôi biết nếu mình kiên trì bám đuổi suốt trận đấu, tôi sẽ có ít nhất một cơ hội và tôi đã nắm bắt được nó ở ván thứ 2”.

“Sang ván 3, tôi nghĩ mình đã nhỉnh hơn về thể lực. Game bẻ giao bóng sớm ván quyết định đã truyền cho tôi rất nhiều nguồn năng lượng. Tôi chỉ tập trung vào thi đấu, không bận tâm đến kết quả mà tận hưởng từng khoảnh khắc!”, Fokina tự tin cho biết.

Davidovich Fokina đạt tỷ lệ giao bóng 1 thành công lên tới 82% trước Zverev, với các cú giao bóng hiểm hóc ra góc rộng ngay vào bên thuận tay của đối phương. Các cú thuận tay uy lực của Fokina cũng tạo ra khác biệt.

Dù bỏ lỡ 2 cơ hội match-point đầu tiên trong game đấu thứ 7 của ván đấu quyết định, thời điểm Zverev cầm giao bóng và bị dẫn 2-5, hạt giống số 25 vẫn giữ vững sự trấn định tâm lý để ấn định chiến thắng ở game cầm giao bóng quyết định, tạo nên sự bùng nổ cảm xúc.

Davidovich Fokina hiện đã có chuỗi 9 trận toàn thắng tại Trung Quốc, sau khi nâng cao danh hiệu vào tháng trước tại giải ATP 250 ở Thành Đô. Trong hành trình kịch tính tại Thượng Hải, Davidovich Fokina cũng đã khuất phục Frances Tiafoe và Hubert Hurkacz...

Davidovich Fokina sẽ tranh tài ở trận chung kết Masters 1000 thứ 2 vào ngày mai. Trận đấu chung kết Masters 1.000 đầu tiên của anh là ở Monte Carlo Masters 2022, khi để thua đối thủ Hy Lạp lúc đó đang nổi như cồn là Stefanos Tsitsipas.

"Sau cùng, thật không dễ dàng chút nào khi bạn phải ngồi ngoài vì chấn thương, bạn sẽ có quá nhiều thời gian để suy nghĩ”, Davidovich Fokina - người từng phải bỏ lỡ chuỗi giải sân cứng Bắc Mỹ vào tháng 8 do chấn thương trải lòng.

“Chúng tôi vô cùng may mắn khi được đứng ở đây và thi đấu bộ môn này. Khoảng thời gian dưỡng thương đã cho tôi nhiều thời gian để suy ngẫm về những gì mình muốn làm cho tương lai”, Davidovich Fokina chia sẻ.

Về phía Zverev, kết quả này cũng không hẳn là thất bại. Anh sẽ tạm nghỉ ngơi, dành thời gian tham dự Paris Masters, sau đó chuẩn bị sẵn sàng cho tham vọng giành ATP Finals 2026.

Đ.Hg.