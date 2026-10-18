Alejandro Davidovich Fokina đã hoàn thành một tuần thi đấu đầy kịch tính và giành được danh hiệu lớn nhất sự nghiệp của mình: vô địch giải Shanghai Masters, sau khi đánh bại đồng hương Rafael Jodar với tỉ số 1-6, 7-6 (7-5), 6-4.

Davidovich Fokina vô địch Shanghai Masters

Davidovich Fokina tiếp tục thể hiện bản lĩnh và sự kiên trì tại Shanghai Masters. Sau khi cứu match-point trước Frances Tiafoe ở vòng 3, rồi ngược dòng đánh bại Hubert Hurkacz và Alexander Zverev, tay vợt người Tây Ban Nha một lần nữa vượt khó trước Jodar trong trận chung kết, dù thua ván đầu 1-6 và bị dẫn 2-3 cùng một break-point ở ván hai.

“Tôi không biết nói gì lúc này. Đầu óc tôi trống rỗng, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm”, Davidovich Fokina xúc động chia sẻ.

“Sau ván đầu tiên, tôi tự nhủ phải tiếp tục cố gắng như những trận đấu trước. Trong loạt tie-break, tôi tin tưởng bản thân và nỗ lực trong từng cú đánh. Cậu ấy đã chơi rất tuyệt vời. Sang ván quyết định, có lẽ thể lực của tôi nhỉnh hơn đôi chút. Thực sự rất khó khăn khi đối đầu với một tay vợt xuất sắc như vậy”, anh nói thêm.

Sau 2 giờ 28 phút thi đấu, Davidovich Fokina giành danh hiệu ATP Tour thứ 3 và cũng là danh hiệu lớn nhất sự nghiệp. Từng thất bại trong 5 trận chung kết ATP Tour đầu tiên, bao gồm trận chung kết Masters 1.000 tại Monte Carlo, anh hiện thắng liên tiếp 3 trận chung kết tại Mallorca, Thành Đô và Thượng Hải.

Chức vô địch Thành Đô cuối tháng 9 đánh dấu màn trở lại ấn tượng của Davidovich Fokina sau 2 tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương lưng. Với chiến thắng tại Thượng Hải, tay vợt Tây Ban Nha cũng nâng chuỗi trận thắng trên đất Trung Quốc lên con số 10.

“Tôi rất biết ơn đội ngũ đã đồng hành, hỗ trợ mình suốt nhiều năm. Đây là mùa giải khó khăn khi tôi phải nghỉ 2 tháng và bỏ lỡ thêm một số giải đấu vì chấn thương”, Davidovich Fokina bày tỏ.

Anh cũng nhắc đến người bạn thân Arthur Fils như nguồn động lực lớn: “Cậu ấy từng bỏ lỡ nhiều giải đấu nhưng đã trở lại mạnh mẽ và giành nhiều chiến thắng. Điều đó tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Nếu cậu ấy làm được, tôi cũng có thể làm được”.

Đ.Hg.