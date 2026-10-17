Thể thao Saudi Arabia vẫn sôi động giữa bất ổn an ninh

Các sự kiện thể thao ở Saudi Arabia vẫn sẽ diễn ra bất chấp các cuộc tấn công nhắm vào sân bay quốc tế và một số cơ sở hạ tầng của quốc gia ở Trung Đông này, do những xung đột quân sự gần đây. Dù chưa rõ số phận một số giải đấu khác, thể thao Saudi Arabia vẫn khẳng định bản lĩnh mạnh mẽ.

CĐV bóng đá Saudi Arabia (Ảnh: THX)

Trong tuần qua, các cuộc tấn công nhằm vào sân bay tại Riyadh, Abha, Jazan và Najran của Saudi Arabia gây thiệt hại lớn, làm dấy lên lo ngại về tình hình an ninh, chính trị - xã hội cũng như hoạt động thể thao tại quốc gia Trung Đông này.

Tuy nhiên, thể thao Saudi Arabia vẫn duy trì nhiều sự kiện lớn bất chấp những thách thức. Quốc gia này tiếp tục tổ chức các giải đấu quốc tế, đồng thời chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng sắp tới như AFC Asian Cup 2027 hay Six Kings Slam, dù giải quần vợt này đã được dời sang tháng 12.

AFC Champions League

Ngày 13-10, sân Al-Awwal Park vẫn mở cửa đón khán giả đến cổ vũ Al Nassr tiếp Neftchi Fargona (Uzbekistan) ở lượt trận thứ 2 giai đoạn League Phase AFC Champions League Elite 2026-2027.

Dù lượng khán giả không đông, 7.108 người có mặt trên sân vẫn được chứng kiến Cristiano Ronaldo ghi bàn thắng thứ 981 trong sự nghiệp, góp công giúp Al Nassr thắng 3-1 và giành chiến thắng đầu tiên tại giải mùa này.

Saudi Pro League

Giải vô địch quốc gia Saudi Arabia tiếp tục diễn ra vòng 9, với các trận đáng chú ý như Al Qadsiah gặp Abha ngày 16-10 và Neom SC đối đầu Al Ettifaq ngày 17-10.

Tuy nhiên, 3 trận đấu phải hoãn gồm Al Ahli - Al Nassr (dời sang đầu năm sau), Al Hilal - Al Riyadh và Al Ittihad - Al Shabad (cùng dời sang tháng 12). Theo Liên đoàn Bóng đá Saudi Arabia, việc điều chỉnh lịch chủ yếu xuất phát từ yêu cầu hậu cần và đảm bảo thời gian nghỉ tối thiểu cho cầu thủ, dù tình hình an ninh cũng có những ảnh hưởng nhất định.

Six Kings Slam

Giải quần vợt biểu diễn quốc tế Six Kings Slam, dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến 24-10 và được phát trực tiếp trên Netflix, đã phải thay đổi lịch tổ chức.

Ông bầu Turki Alalshikh, đại diện Riyadh Season, thông báo trên mạng xã hội X rằng giải đấu được dời sang ngày 27-12 vì lý do hậu cần. Như vậy, sự kiện chịu ảnh hưởng nhưng không bị hủy bỏ.

Canelo Alvarez vs Christian Mbili

Trận quyền Anh chuyên nghiệp tranh đai WBC hạng siêu trung giữa Canelo Alvarez và nhà đương kim vô địch Christian Mbili dự kiến diễn ra tại Riyadh ngày 31-10.

Đây là cơ hội để Alvarez giành lại một danh hiệu sau thất bại trước Terence Crawford, khiến anh mất cả 5 đai WBA (Super), WBC, IBF, WBO và The Ring ở hạng siêu trung.

Dù những vụ tấn công gần đây làm dấy lên lo ngại về sự an toàn của các võ sĩ, ông bầu Alalshikh tiết lộ Alvarez vẫn quyết tâm thi đấu. Theo ông, tay đấm người Mexico đã chủ động liên lạc, khẳng định sẽ thượng đài tại Riyadh trong tháng 10 bất kể tình hình diễn biến ra sao.

WWE Crown Jewel

Sự kiện WWE Crown Jewel dự kiến diễn ra ngày 7-11 tại sân vận động Riyadh Season. Đây là sự kiện thứ 16 của World Wrestling Entertainment (WWE) tại Saudi Arabia trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác kéo dài 10 năm.

Theo kế hoạch, Roman Reigns sẽ đối đầu Sami Zayn, còn Liv Morgan chạm trán Chelsea Green ở nội dung nữ. Dù xuất hiện thông tin một số nhân viên WWE lo ngại về an ninh khi đến Trung Đông, ban tổ chức vẫn tiếp tục quảng bá sự kiện theo kế hoạch.

Riyadh Racing Season

Mùa giải đua ngựa truyền thống Riyadh Racing Season khởi tranh ngày 16-10, dự kiến kéo dài đến 17-4-2027. Giải diễn ra trong 6 tháng với 50 cuộc đua, tổng giá trị giải thưởng lên tới 197,8 triệu riyal Saudi Arabia.

Bên cạnh các cuộc đua, trường đua King Abdulaziz còn tổ chức nhiều hoạt động giải trí, văn hóa và cộng đồng dành cho mọi lứa tuổi, hướng tới trở thành điểm đến cuối tuần hấp dẫn cho các gia đình và du khách.

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Đ.Hg.