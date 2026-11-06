Pegula nói xấu Andreeva ngay ở trên sóng... live-stream

WTA Finals thậm chí còn chưa bắt đầu, nhưng đã có tranh cãi xảy ra trong các buổi tập luyện tại Indian Wells được phát sóng trực tiếp ở trên YouTube, khi Jessica Pegula nói xấu về Mirra Andreeva mà không biết có micro ghi âm lại...

Tay vợt Pegula (Ảnh: THX)

Theo Tennis 365, những khán giả xem trực tiếp buổi tập mới đây của WTA Finals 2026 trên kênh YouTube của WTA có thể nghe thấy tiếng Pegula chỉ trích Andreeva và HLV của cô, cựu tay Conchita Martinez khá rõ ràng.

“Tôi đã mất hết sự tôn trọng dành cho cô ta. Cô ấy là một cô gái tốt, nhưng cô ta cần trưởng thành hơn. Tôi không biết liệu đó có phải vì cô ta là một diva và không biết cách xử lý vấn đề hay không”, tay vợt người Mỹ nói về tay vợt trẻ người Nga.

“Nếu tôi là HLV của cô ta và học trò của tôi vừa chơi 4 ván đấu tuyệt vời, cô ta đang dẫn trước 4-0, cô ta lại nổi giận với tôi và đuổi theo tôi, tôi sẽ bảo cô ta đừng nói chuyện với tôi như vậy”, Pegula tiếp tục.

Pegula nói thêm mà không hề biết tiếng của cô được ghi âm lại: “Cô ta tệ… Tôi cảm thấy cô ta cần phải bị khiêu khích mới có thể nổi nóng và phản ứng lại”. Sự cố này khiến WTA phải xóa các video.

WTA cũng vừa cho biết trong một thông báo mới nhất, họ nhận “hoàn toàn trách nhiệm” vì không thông báo cho các tay vợt về việc có micro đang hoạt động trên sân tập thời điểm mà Pegula nói về Andreeva đấu tập và được phát sóng trên YouTube.

“WTA nhận hoàn toàn trách nhiệm vì đã không thông báo cho các tay vợt và đội ngũ của họ rằng micro được đặt để phát trực tiếp các buổi tập của các tay vợt cho người hâm mộ, đã hoạt động trên các sân tại giải WTA Finals”, WTA ra tuyên bố.

Dù WTA sau đó đã xóa bỏ các video trên kênh YouTube của mình, những clip được cắt ghép và biên tập lại vẫn xuất hiện trên MXH, khiến Pegula phải tìm cách thanh minh với các bên, trong khi Andreeva vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Một người đại diện của Pegula nói với tờ The Athletic là tay vợt người Mỹ “hoàn toàn không biết” cuộc trò chuyện của cô được ghi âm trong buổi phát trực tiếp, và không bao giờ ngờ một cuộc thảo luận riêng tư trong buổi tập luyện lại bị công khai.

Người đại diện cho biết thêm, Pegula đã liên hệ với những người liên quan để xin lỗi - cô cũng đã dành lời khen ngợi cho Andreeva trong cuộc trò chuyện, mô tả tay vợt số 3 thế giới là “tuyệt vời” và “thông minh”.

Pegula và Andreeva sẽ vẫn chưa đối đầu với nhau vì họ nằm ở 2 bảng đấu khác nhau tại WTA Finals 2026. Họ cần phải vượt qua vòng loại trực tiếp để có lần đầu tiên gặp nhau trong sự nghiệp.

Ở WTA Finals 2026, Pegula nằm ở bảng 1 cùng với lại Elena Rybakina, Coco Gauff và cả Linda Noskova. Trong khi đó, Andreeva nằm ở bảng 2 cùng với Aryna Sabalenka, Elina Svitolina và Karolina Muchova.

Đ.Hg.