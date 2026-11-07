Carlos Alcaraz đấu Casper Ruud tranh suất chung kết

Đánh bại Taylor Fritz sau khi cứu 2 nguy cơ thua match-point với điểm số là 6-7 (12-10), 7-5, 6-3, Carlos Alcaraz có lần đầu tiên lọt vào bán kết Paris Masters đầy ngoạn mục. Anh sẽ đối đầu với Casper Ruud để tranh suất chung kết giải Masters 1.000 cuối cùng trong năm.

Alcaraz ở Paris Masters (Ảnh: THX)

Chiến thắng kịch tính dài 2 tiếng 45 phút của Alcaraz cũng có ảnh hưởng lớn với ATP Finals. Tay vợt người Tây Ban Nha chấm dứt hy vọng giành vé vào vòng trong của đồng nghiệp người Mỹ, đồng thời giúp đồng hương Rafael Jodar giành vé tham dự sự kiện tại Turin.

Trong ván 2, Alcaraz liên tục phải bám đuổi và bị Fritz dẫn 5-3. Tay vợt Tây Ban Nha cứu thành công 2 match-point, sau đó đòi lại break để gỡ hòa 5-5. Anh thắng tiếp 2 game, khép lại ván đấu với tỷ số 7-5 và đưa trận đấu vào ván quyết định.

Sang ván 3, Alcaraz thi đấu ổn định hơn, hạn chế lỗi đánh bóng và tăng sức ép từ cuối sân. Tận dụng những thời điểm Fritz sa sút, anh hoàn tất màn ngược dòng ấn tượng sau 3 ván đấu.

Với kết quả này, Alcaraz đã giành quyền lọt vào trận bán kết thứ 3 hệ giải Masters 1.000 của ATP Tour 2026. Anh đang chiếm ưu thế áp đảo 7-1 trước Fritz, xét về thông số đối đầu trực tiếp. Đối thủ của Alcaraz ở vòng đấu tranh suất chung kết sẽ là Ruud (hạng 18 ATP).

“Tôi đã cố gắng không gục ngã trong những thời điểm khó khăn nhất ở ván 2”, Alcaraz nói, “Tôi giữ vững tinh thần và cứu những break-point, cả match point. Tôi nghĩ ở game giao bóng khi điểm số đang là 3-5, chúng tôi đã chơi tuyệt vời. Những tràng vỗ tay của khán giả như tiếp thêm năng lượng và tôi tận dụng điều đó, mang đến cho họ những gì họ thực sự muốn xem. Tôi hạnh phúc khi cống hiến thêm 1 tiếng rưỡi nữa và đây là cảm giác thật tuyệt vời”.

Hồi tuần trước, Alcaraz đã giành danh hiệu ATP Tour thứ 4 trong mùa tại Vienna. Với chiến thắng mới nhất, anh đang sở hữu chuỗi 7 trận thắng liên tiếp. Alcaraz là tay vợt Tây Ban Nha thứ 8 lọt vào bán kết Paris Masters và cũng là người đầu tiên kể từ thời của Rafael Nadal (2020).

Trong khi đó, Ruud đánh bại Nuno Borges 7-6 (7-5), 6-4 trong trận tứ kết cuối cùng của Paris Masters 2026. Cựu số 2 thế giới cứu được 2 break-point và giành chiến thắng dù chỉ hơn đối thủ 3 điểm. Nhưng đối mặt với Alcaraz là thách thức còn lớn hơn với tay vợt người Na Uy.

Trong quá khứ, Ruud để thua đến 6/7 lần đối đầu tay vợt trẻ người Tây Ban Nha. Chiến thắng duy nhất trong sự nghiệp của Ruud đã diễn ra tại vòng bảng ATP Finals 2024, khi anh thắng sau 2 ván đấu với điểm số 6-1 và 7-5.

“Alcaraz thắng phần lớn các trận với tôi và thực sự đã dạy cho tôi vài bài học trong một số trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp”, Ruud nói, “Anh ấy là một người tuyệt vời, tốt bụng, hài hước và rất có ích cho quần vợt. Tôi luôn có niềm vui khi thi đấu cùng anh ấy và tôi đã may mắn giành chiến thắng một lần".

Trận đấu giữa Alcaraz và Ruud dự kiến diễn ra vào khuya nay. Trước đó, trận đấu bán kết 1 giữa Luca van Assche (Pháp, hạng 47 ATP) và Ben Shelton (Mỹ, hạng 4 ATP) sẽ diễn ra vào buổi tối hôm nay, thứ Bảy ngày 7-11.

Xác định 8 tay vợt tham gia ATP Finals sau kết quả mới nhất ở Paris Masters (Ảnh: Trang chủ ATP)

Đ.Hg.