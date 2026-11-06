Shelton đối đầu Paul ở trận tứ kết “toàn Mỹ”

Cả Ben Shelton lẫn Tommy Paul đều vượt qua loạt tie-break đầy căng thẳng tại vòng 3 giải Paris Masters 2026; qua đó, tạo nên trận tứ kết “toàn Mỹ” đầy hấp dẫn!

Shelton lọt vào tứ kết Paris Masters (Ảnh: THX)

Hạt giống số 3 Shelton đã đánh bại tay vợt chủ nhà Arthur Rinderknech với điểm số 3-6, 6-4, 7-6 (7-5) để lọt vào tứ kết lần thứ 2 liên tiếp tại giải Masters 1.000 trên sân cứng trong nhà tại Plenitude Arena.

Trong khi đó, Paul, người đối đầu với tay vợt Pháp khác là Quentin Halys với nhận thức rằng thất bại sẽ chấm dứt hy vọng giành vé tham dự ATP Finals, đã giành chiến thắng sít sao 7-6 (7-3), 6-4 cũng ở vòng 3.

Hai người bạn thân Shelton và Paul sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên kể từ năm 2024 - với trận đấu tứ kết “toàn Mỹ” dự kiến sẽ diễn ra vào tối nay, thứ Sáu ngày 6-11 (theo giờ Việt Nam), được các chuyên gia dự báo rất hấp dẫn.

Đối đầu trực tiếp giữa Shelton và Paul

Cả Shelton lẫn Paul đều đang hướng đến lần đầu tiên góp mặt tại bán kết Paris Masters. Với Paul nói riêng (đứng thứ 13 trên BXH Live Race To Turin), anh muốn giành thêm cơ hội đoạt vé tham dự ATP Finals lần đầu.

“Đã lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau trên sân đấu, nên tôi rất mong chờ trận đấu này”, tay vợt trẻ 24 tuổi Shelton nói về cuộc đối đầu với Paul, “Cậu ấy đang có phong độ tuyệt vời. Một tay vợt xuất sắc, một người bạn tuyệt vời. Tôi đã cổ vũ cậu ấy suốt cả mùa giải năm nay để giành vé đến Turin. Trận đấu này sẽ rất bùng nổ”.

Shelton đã giành 5/6 điểm cuối cùng, từ điểm số 2-4, để thắng trong loạt tie-break của ván quyết định trước Rinderknech. Đây là chiến thắng thứ 43 ở ATP Tour 2026 của tay vợt thuận tay trái người Mỹ, là kỷ lục cá nhân trong một mùa giải của anh (theo thống kê của ATP).

Trong khi đó, dù Paul còn cách vị trí giành vé tham dự Turin 4 bậc, nhưng tay vợt 29 tuổi hiện chỉ kém Rafael Jodar (đang xếp thứ 9) 309 điểm trên BXH Live Race To Turin. Cả anh và Taylor Fritz (xếp thứ 11, cũng đang thi đấu tại Paris) đều có cơ hội bắt kịp Jodar và Frances Tiafoe, những người đã bị loại.

Trận tứ kết còn lại ở nhánh trên sẽ là cuộc đối đầu giữa Rinky Hijikata và Luca Van Assche. Hijikata tiếp nối thành công sau khi gây bất ngờ loại Novak Djokovic, bằng chiến thắng ngược dòng trước Tomas Martin Etcheverry 2-6, 6-3, 7-5.

Tay vợt người Australia hiện đã có lần đầu tiên lọt vào vòng đấu tứ kết của một giải Masters 1.000. Anh là tay vợt vượt qua vòng loại đầu tiên lọt vào tứ kết giải đấu tại Paris kể từ thời Hugo Gaston năm 2021.

Các cặp đấu tứ kết nhánh dưới

Tứ kết 3 Taylor Fritz - Carlos Alcaraz Tứ kết 4 Casper Ruud - Nuno Borges

Đ.Hg.