Chwalinska và cái giá của hào quang

Từ ngôi á quân Roland Garros đến chức vô địch Wuhan Open, Maja Chwalinska nổi lên như gương mặt mới của quần vợt Ba Lan bên cạnh Iga Swiatek. Tuy nhiên, với tay vợt 25 tuổi, sự nổi tiếng cũng kéo theo không ít áp lực và phiền toái.

Chwalinska và danh hiệu của cuộc đời: Wuhan Open (Ảnh: THX)

“Khốn khổ” là cách Chwalinska mô tả quãng thời gian thi đấu trên sân cứng Bắc Mỹ, khi áp lực từ mạng xã hội và truyền thông ngày càng đè nặng. Sau chấn thương ở match-point trận thua vòng đầu Wimbledon, cô chỉ thắng thêm 1 trận trước khi sớm bị loại tại US Open.

“Đó thực sự là giai đoạn khó khăn. Quần vợt vẫn vậy, nhưng mọi thứ bên ngoài sân đấu đã thay đổi rất nhiều. Sự chú ý của truyền thông mang đến những điều tuyệt vời, nhưng cũng đầy thử thách khi ai cũng có thể đưa ra ý kiến”, Chwalinska chia sẻ với wtatennis.com sau chức vô địch Wuhan Open.

Sau thời gian thích nghi với sự nổi tiếng, tay vợt Ba Lan dần tìm lại cảm giác thi đấu tại Singapore. Chuyến du đấu châu Á mở ra bước ngoặt khi cô giành 9 chiến thắng sau 11 trận, vươn lên hạng 11 WTA.

Vài tuần sau khi vào bán kết Singapore, Chwalinska đăng quang tại Wuhan Open, bổ sung danh hiệu WTA 1.000 vào mùa giải đột phá. Thành công này củng cố niềm tin hình thành từ Roland Garros rằng cô đủ sức cạnh tranh với những tay vợt hàng đầu trên mọi mặt sân.

“Tôi cũng chỉ là một người bình thường. Sau Roland Garros, tôi trải qua khoảng thời gian rất khó khăn, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực. Tôi biết ơn vì những cố gắng ấy cuối cùng đã được đền đáp”, cô bày tỏ.

Khởi đầu mùa giải 2026 ngoài tốp 140 thế giới, Chwalinska thừa nhận ngôi á quân Roland Garros đã thay đổi cách nhìn về chính mình.

“Trước Roland Garros, tôi không chắc lối chơi khá khác biệt của mình có thể cạnh tranh với những tay vợt giỏi nhất hay không. Đó là dấu hỏi lớn nhất đối với tôi”, cô nói.

Từ ngôi á quân Roland Garros trên sân đất nện đến chức vô địch Wuhan Open trên sân cứng, Chwalinska đã chứng minh khả năng thích nghi với nhiều điều kiện thi đấu.

“Tôi từng nghe những lời cho rằng mình chỉ giỏi trên sân đất nện. Đôi khi người ta chỉ muốn gây rối bằng những nhận xét tiêu cực. Điều đó khiến bạn dễ tổn thương, nhưng không thể đáp trả tất cả”, cô chia sẻ.

“Tôi thực sự hạnh phúc vì đã chứng minh với bản thân rằng mình có thể chơi tốt và giành chiến thắng trên mọi mặt sân”.

Cùng tuổi với Iga Swiatek nhưng nổi tiếng muộn hơn, Chwalinska cũng tự hào khi nhắc đến người đồng hương Ba Lan.

“Chúng tôi cùng tuổi, cùng quốc gia và đã thi đấu với nhau từ năm 10 tuổi. Điều đó thật đặc biệt, nhất là khi Ba Lan chưa phải cường quốc quần vợt. Hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi. Đây là câu chuyện tuyệt vời cho cả hai và đất nước chúng tôi”, Chwalinska khẳng định.

Đ.Hg.