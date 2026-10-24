Nhà vô địch bóng bàn SEA Games Nguyễn Đức Tuân chuyển sang môn pickleball

Nguyễn Đức Tuân từng thi đấu bóng bàn SEA Games 33-2025 tại Thái Lan nhưng hiện chuyển sang môn pickleball. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Đức Tuân chính thức giải nghệ bóng bàn từ năm 2026 và không tham dự môn bóng bàn Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng đội chủ nhà Hải Phòng.

Tuy nhiên, Nguyễn Đức Tuân chưa nghỉ thi đấu và chuyển sang môn pickleball. Anh là 1 trong các gương mặt của đoàn pickleball Việt Nam dự Giải pickleball Bắc Hải mở rộng 2026 – Dream Come True Boyang Cup 2026 - ở thành phố Bắc Hải (Quảng Tây, Trung Quốc) từ 23-10 tới 27-10



Năm ngoái, Nguyễn Đức Tuân là thành viên đội tuyển bóng bàn Việt Nam dự SEA Games 33-2025 tại Thái Lan và giành 1 HCB (đồng đội nam) và 1 HCĐ (đôi nam). Sau đó, anh không được tập trung đội tuyển bóng bàn Việt Nam chuẩn bị giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Trong sự nghiệp, Nguyễn Đức Tuân từng giành HCV đơn nam môn bóng bàn tại SEA Games 31 tổ chức năm 2022 ở Việt Nam. Anh cũng là tay vợt nam thứ 3 có thành tích này trong lịch sử bóng bàn Việt Nam kể từ khi hội nhập trở lại đấu trường Đông Nam Á. Trước đó, Vũ Mạnh Cường, Trần Tuấn Quỳnh vô địch đơn nam tại SEA Games.

Đức Tuân là tay vợt được đào tạo cơ bản bóng bàn tại Hải Dương (cũ, nay là Hải Phòng). Anh có nhiều lần giành HCV tại các giải đấu bóng bàn quốc gia.

MINH CHIẾN