Tuyển thủ Văn Phương và Nicholas Khamphilath lan tỏa cảm hứng từ sân pickleball

Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath, hai gương mặt nổi bật của làng pickleball Việt Nam hiện nay, vừa đảm nhận thêm vai trò mới, bên cạnh việc duy trì phong độ ở hệ thống các giải đấu chuyên nghiệp.

Văn Phương và Nicholas Khamphilath được công bố đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu Kaitashi. Ảnh: Quỳnh Mai

Ngày 30-9 tại TPHCM, 2 tay vợt Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath được công bố đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu Kaitashi. Động thái này nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Kaitashi đối với bộ môn pickleball, lĩnh vực đang có tốc độ tăng trưởng mạnh tại Việt Nam.

Theo đại diện thương hiệu, việc nghiên cứu và cải tiến sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của người chơi luôn được xem là ưu tiên hàng đầu. Thay vì chỉ xuất hiện trên sân đấu, những tay vợt giàu kinh nghiệm như Nguyễn Văn Phương và Nicholas Khamphilath còn mang đến góc nhìn thực tiễn về nhu cầu tập luyện, thi đấu và các yếu tố chuyên môn mà người chơi quan tâm.

Trong vai trò đại sứ, cả hai tay vợt sẽ tham gia đóng góp kinh nghiệm thi đấu thực tế cho các hoạt động nghiên cứu, phát triển sản phẩm, đồng thời hỗ trợ kết nối và xây dựng cộng đồng pickleball. Thông qua hành trình thi đấu và hình ảnh chuyên nghiệp trên sân, Văn Phương và Nicholas Khamphilath được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng tập luyện, lan tỏa tinh thần thể thao tích cực đến người chơi.

Văn Phương và Nicholas Khamphilath hiện cùng góp mặt trong đội hình Zorba X Pro, nhóm VĐV hướng đến thi đấu chuyên nghiệp. Ảnh: Quỳnh Mai

Xét về chuyên môn, Nguyễn Văn Phương là một trong những gương mặt nổi bật của pickleball Việt Nam trong hai mùa giải gần đây. Năm 2025, anh giành chức vô địch đôi nam Open tại Nam Á Bank Cup Lâm Đồng Open, đăng quang đôi nam nữ Open ở VTV A.O Smith Pickleball Open và đoạt ngôi á quân L'Avenir Open. Bước sang năm 2026, tay vợt này tiếp tục giành HCĐ đôi nam nữ Open tại OB Master.

Trong khi đó, Nicholas Khamphilath tạo dấu ấn đậm nét ở các nội dung đôi năm 2026 với chức vô địch Pickleball Allstars mùa 2, An Thái Open và VTV Cần Thơ; bên cạnh đó là các vị trí á quân tại Michelob Ultra Asia Open, Ninh Bình Open và Đà Nẵng Open.

Hiện cả Văn Phương và Nicholas Khamphilath đều khoác áo Zorba X Pro, đội hình quy tụ nhiều tay vợt giàu kinh nghiệm và được xây dựng theo hướng chuyên nghiệp.

DŨNG PHƯƠNG