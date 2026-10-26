Thắng 250 điểm, Medvedev tiến gần hơn ATP Finals

Giành ngôi vô địch Almaty Open 2026, Daniil Medvedev không chỉ bảo vệ thành công danh hiệu tại Kazakhstan, đoạt danh hiệu ATP Tour thứ 25 sự nghiệp, mà thắng 250 điểm để tiến gần ATP Finals hơn nữa.

BXH Race to Turin

Từng vô địch Almaty Open 2025 sau chiến thắng trước Corentin Moutet trong trận chung kết kéo dài 3 ván (theo trang chủ BTC giải), Daniil Medvedev tiếp tục bảo vệ thành công danh hiệu ATP 250 tại Kazakhstan năm nay khi đánh bại Nikoloz Basilashvili 6-7 (6-8), 6-1, 6-3 trong trận chung kết tối 25-10.

“Chỉ là vấn đề thời gian, may mắn và một khoảnh khắc mà thôi! Tôi cảm thấy rất sung sức và có thể lực tốt”, Medvedev chia sẻ sau khi bảo vệ thành công chức vô địch.

Tay vợt người Nga cũng nhắc đến trận bán kết, nơi anh vượt qua Alexander Bublik chỉ sau 21 phút: “Việc Sascha (Bublik) bị chấn thương ở bán kết đã tiếp thêm động lực cho tôi trong trận chung kết. Tôi rất vui vì cuối cùng đã thành công”.

Nhận xét về trận chung kết, Medvedev cho biết: “Trận đấu không dễ dàng nhưng tôi đã có cơ hội trong ván đầu tiên. Tôi hơi thiếu may mắn. Tôi biết mình vẫn có thể lật ngược tình thế, dù điều đó không dễ dàng. Tôi rất vui vì đã giành chiến thắng”, theo trang chủ ATP Tour.

Với chức vô địch Almaty Open, tay vợt 30 tuổi người Nga bảo vệ thành công 250 điểm trên bảng xếp hạng ATP, vốn được tính theo thành tích trong 52 tuần gần nhất. Đồng thời, anh tích lũy thêm 250 điểm trên bảng xếp hạng Race to Turin, hệ thống xác định 8 tay vợt đủ điều kiện tham dự ATP Finals 2026.

Medvedev hiện vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Race to Turin với 3.660 điểm, xếp sau Ben Shelton (Mỹ, 4.480 điểm), Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha, 4.600 điểm), Jannik Sinner (Italy, 7.950 điểm) và Alexander Zverev (Đức, 9.150 điểm).

Tuy nhiên, Sinner, tay vợt đang đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng Race to Turin theo ATP Tour, chắc chắn không tham dự ATP Finals mùa này. Cựu số 1 thế giới người Italy đã khép lại mùa giải để tập trung điều trị chấn thương và hồi phục thể lực.

Đến thời điểm hiện tại, mới có 3 tay vợt giành đủ điểm tham dự ATP Finals 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 22-11, gồm Zverev, Alcaraz và Shelton. Vì vậy, Medvedev đang có lợi thế trong cuộc đua giành những suất còn lại.

Giải đấu tiếp theo của tay vợt sinh ra tại Moscow là Vienna Open (Áo), thuộc hệ thống ATP 250, nơi Zverev và Alcaraz cũng đăng ký tranh tài. Medvedev sẽ ra quân vào thứ Ba 27-10, gặp Daniel Merida Aguilar (Tây Ban Nha, hạng 42 ATP).

Theo thống kê đối đầu trên trang chủ ATP Tour, Medvedev từng thắng Merida trong lần gặp duy nhất, với tỷ số 3-6, 6-3, 7-5, 6-2 tại vòng 2 Wimbledon hồi tháng 7.

Với lợi thế về thứ hạng ATP và thành tích đối đầu, Medvedev được đánh giá cao hơn và có nhiều cơ hội giành chiến thắng trong trận mở màn tại Vienna.

Đ.Hg.