Công thức thành công của Muchova

Danh tiếng của Karolina Muchova với tư cách là "một kiến ​​trúc sư về kỹ thuật” đã được khẳng định ở WTA Tour 2026, mặc dù số danh hiệu của cô chưa bao giờ thực sự tương xứng với tài năng nghệ thuật của mình.

Muchova (Ảnh: THX)

Trước WTA Tour 2026, chấn thương liên tục cản trở Muchova ở phong độ đỉnh cao, khiến cô mới chỉ có 1 danh hiệu trong sự nghiệp tại Seoul năm 2019, bất chấp tài năng rõ ràng của cô trên những sân khấu lớn.

Trong mùa giải này, kết quả của Muchova đã bắt kịp danh tiếng của cô trong một giai đoạn của WTA Tour 2026 trải dài trên nhiều kiểu mặt sân. Theo thống kê trang chủ WTA, cô giành được danh hiệu lớn nhất sự nghiệp tại giải WTA 1000 ở Doha (sân cứng), lọt vào chung kết ở Stuttgart (sân cỏ), giành chiến thắng tại Bad Homburg (sân cỏ) và có trận chung kết Grand Slam thứ 2 ở Wimbledon (cũng sân cỏ).

Sự đa năng của Muchova đã được thể hiện trên mọi mặt sân trong năm 2026, được củng cố bởi bước đột phá với danh hiệu Qatar Open và chuỗi trận thắng ấn tượng ở trên mặt sân cỏ hồi mùa Hè.

Cô thắng 11 trận và thua 2 trận trên mặt sân này, sau danh hiệu Bad Homburg là việc lọt vào chung kết Wimbledon, nơi cô đưa Linda Noskova vào ván thứ 3.

Muchova đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp là hạng 7 WTA vào tháng 7, duy trì vị trí trong tốp 10 suốt mùa Thu và giành thêm danh hiệu đôi nam nữ tại US Open. Muchova hiểu ý nghĩa của việc tiến về phía trước một cách rất nghĩa đen. Năm 2026, cô đã thắng 72% số điểm khi lên lưới, thành tích tốt nhất trong số các tay vợt giành quyền tham dự WTA Finals năm nay.

Lối chơi tấn công trên lưới phù hợp với cảm giác bóng thật tốt, vì Muchova sẵn sàng lên lưới kết thúc nhưng cũng biết lúc nào ở lại phía sau để giữ khoảng cách an toàn.

“Tôi không thực sự lên kế hoạch cho những cú bỏ nhỏ hay là những pha đánh giữa 2 tay vợt trước khi điểm số bắt đầu. Đó chỉ là cảm giác các ngón tay. Khi di chuyển tốt, tin tưởng vào đôi tay của mình, sân đấu sẽ trở nên rộng mở hơn”, Muchova từng chia sẻ.

Sau khi bỏ lỡ trận ra mắt ở WTA Finals tại Cancun 3 năm trước vì chấn thương cổ tay, việc bước lên sân đấu ở Indian Wells là một cột mốc quan trọng đối với Muchova.

Tay vợt đã 30 tuổi người CH Czech cũng cuối cùng giành vé tham dự giải đấu tổng kết cuối năm của WTA Tour, dành cho 8 người mạnh nhất mùa giải.

Muchova từng có một cú đánh xứng đáng được miêu tả là Pha bóng đẹp nhất năm. Đó là cú đánh xoay 360 độ toàn thân cô thực hiện ở China Open. Trong trận đấu với Katie Boutler, cô uốn mình thoát khỏi một cú bỏ nhỏ trên không, bằng một vòng xoay 360 độ như múa ba lê, rồi giữ thăng bằng ngay trên không trước khi tung ra cú phẩy thuận tay ghi điểm winner dọc dây ngoạn mục.

Đ.Hg.