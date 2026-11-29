Sau khi khép lại chương trình thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, nhiều nhà vô địch tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại của mình…

Phạm Quang Huy được bố mẹ chúc mừng giành HCV tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Ngay khi nhận tấm HCV nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ ngày 29-11 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, xạ thủ Phạm Quang Huy (Hải Phòng) tiết lộ tới đây sẽ có thêm nhiệm vụ trọng đại là tổ chức hôn lễ, lập gia đình.

Quang Huy cho biết tình cảm giữa mình cùng người bạn đời Thảo Trang đã chín muồi và được 2 bên gia đình ủng hộ. Cặp đôi sẽ tổ chức tiệc cưới mời bạn bè chung vui ngay tháng 12 tới đây ở quê nhà Hải Phòng. Quang Huy trao đổi: “Việc cưới xin là trọng đại cuộc đời. Nhưng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ càng, đồng thời bố mẹ 2 bên đã chấp thuận. Tôi nghĩ việc tổ chức hôn lễ cũng sẽ hồi hộp không kém khi đứng trên bục bắn thi đấu giành huy chương”.

Với tâm trạng thoải mái và hứng khởi bước vào tranh tài Đại hội năm nay tại TPHCM, Phạm Quang Huy là 1 trong những xạ thủ thi đấu nổi bật nhất, giành được 4 tấm HCV, đóng góp vào thành tích 6 HCV cho đội Hải Phòng thời điểm hiện tại.

Quang Huy tin rằng kết quả tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là món quà cưới nhiều ý nghĩa mang về cho vợ Thảo Trang.

2 nhà vô địch karate Đại hội năm nay là Khuất Hải Nam và Đinh Thị Hương đã tổ chức hôn lễ. Ảnh: MINH CHIẾN

Trong khi đó, 2 võ sĩ karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 là Khuất Hải Nam (Công an Nhân nhân) và Đinh Thị Hương (Hà Nội) đã chính thức nên duyên, tổ chức hôn lễ ngày 28-11 trước sự chứng kiến của đông đảo người thân cùng bạn bè trong giới thể thao và các đồng nghiệp karate Việt Nam.

Mối tình giữa Hải Nam và Đinh Thị Hương được người trong giới chuyên môn biết nhiều năm qua. Tuy nhiên, họ kín tiếng trước truyền thông để giữ sự tập trung, đảm bảo kết quả thi đấu tốt cho Đội tuyển karate Việt Nam và đơn vị chủ quản.

Khuất Hải Nam cùng Đinh Thị Hương quyết định tổ chức hôn lễ sau khi họ hoàn thành nhiệm vụ giành HCV Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong kỳ tranh tài năm nay, 2 võ sĩ đều xuất sắc lên ngôi vô địch hạng cân đối kháng. Đứng trên sàn thi đấu, Khuất Hải Nam và Đinh Thị Hương luôn là võ sĩ thể hiện sự mạnh mẽ, ra đòn đánh ghi điểm chính xác. Nhưng tại ngày hôn lễ, họ là cô dâu và chú rể đẹp nhất được mọi người chúc phúc có thêm những thành công tương lai.

2 cựu tuyển thủ quốc gia Quách Công Lịch (điền kinh) và Phạm Thị Nguyệt Anh (bóng chuyền) cũng sẽ tổ chức tiệc cưới cuối năm nay.

Nguyệt Anh bất ngờ trở lại thi đấu, đang tranh tài Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng đội nữ Quân đội. Do vậy, cô ưu tiên nhiệm vụ chuyên môn trên hết, sau đó mới tính đến ngày vui riêng. Trước đó Nguyệt Anh và Công Lịch ra mắt hai gia đình, đăng ký kết hôn, thực hiện chụp bộ hình cưới hạnh phúc được nhiều đồng nghiệp trong giới thể thao gửi lời chúc mừng.

MINH CHIẾN