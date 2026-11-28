Hai bên đã thống nhất chủ trương triển khai các chương trình hợp tác giữa đội tuyển bóng bàn Việt Nam và Lào từ năm 2027.

VĐV Đội tuyển bóng bàn Lào đang thi đấu tại Việt Nam. Ảnh: NGỌC TÚ

Chương trình làm việc giữa Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Vũ và nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, Chủ tịch Liên đoàn bóng bàn Lào Samland Phankhavon diễn ra ngày 28-11, trong khuôn khổ Giải bóng bàn tranh Cúp Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mở rộng năm 2026 tại Hà Nội.

Theo định hướng, lãnh đạo 2 Liên đoàn thống nhất phía Việt Nam sẽ hỗ trợ Đội tuyển Lào tập huấn tại Việt Nam với thời điểm trước mắt là tới giai đoạn chuẩn bị SEA Games 34-2027.

Liên đoàn bóng bàn Việt Nam có kế hoạch cử Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sang Lào thi đấu giao lưu, hỗ trợ đào tạo HLV, trọng tài, VĐV trẻ cho nước bạn.

Ngược lại, Liên đoàn bóng bàn Lào sẽ chuẩn bị điều kiện đón Đội tuyển Việt Nam sang tập huấn, thi đấu vào năm 2027 cùng kế hoạch đăng cai 1 vòng đấu thuộc hệ thống quốc tế bóng bàn thế giới. Đội tuyển bóng bàn Việt Nam sẽ có đại diện góp mặt tranh tài.

Chủ tịch của 2 Liên đoàn đã làm việc để có những thỏa thuận phối hợp. Ảnh: MINH AN

Trong năm 2027, Liên đoàn bóng bàn 2 bên thống nhất tổ chức chung 1 hội thảo chuyên môn tại Lào để chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp phát triển bóng bàn 2 quốc gia đối với sự phát triển phong trào và thành tích cao.

Hiện tại, Đội tuyển bóng bàn Lào đang cử 3 tay vợt Anane Vongsa, Laokham Manichanh, Phongsavanh Sengmany tham dự giải đấu tại Hà Nội.

MINH CHIẾN