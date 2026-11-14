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Bóng bàn Việt Nam giành 5 huy chương, giữ hạng 3 giải Đông Nam Á

SGGPO

Các tay vợt bóng bàn Việt Nam đã xếp hạng ba trên bảng tổng sắp thành tích toàn đoàn tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 với 5 tấm huy chương giành được.

Đội tuyển bóng bàn Việt Nam kết thúc tranh tài tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM
Đội tuyển bóng bàn Việt Nam kết thúc tranh tài tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Ảnh: LIÊN ĐOÀN BÓNG BÀN VIỆT NAM

Chiều tối ngày 14-11 đã kết thúc chương trình thi đấu Giải vô địch Đông Nam Á 2026. Các tay vợt đã giành 2 HCV (đơn nam, đồng đội nam), 1 HCB (đôi nam), 2 HCĐ (đơn nữ, đôi nữ) để đứng hạng ba toàn đoàn.

Giữ vị trí dẫn đầu giải năm nay là chủ nhà Malaysia với 2 HCV, 3 HCB và 2 HCĐ trong khi đội Singapore có vị trí thứ nhì với 2 HCB, 2 HCB, 2 HCĐ.

Tại giải, các đội được đăng ký tối đa 10 tay vợt (5 nam, 5 nữ) thi đấu. Bóng bàn Việt Nam giành 2 tấm HCV lần lượt tại nội dung đồng đội nam (Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng, Lê Đình Đức, Đoàn Bá Tuấn Anh, Bùi Thế Nghĩa) và đơn nam (Nguyễn Anh Tú).

Trong khi đó, chủ nhà Malaysia có HCV nội dung đôi nữ (Karen Lyne Anak Dick, Tee Ai Xi) và đôi nam nữ (Javen Choong, Karen Lyne Anak Dick).

Đội Singapore giành ngôi vô địch nội dung đồng đội nữ (Zeng Jian, Ser Lin Qian, Loy Ming Ying, Chloe Lai Neng Huen, Chong Zi Sian) và đôi nam (Josh Chua Shao Han, Koen Pang Yew En).

Tấm HCV đơn nữ của giải đã thuộc về tay vợt Jinnpia Sawettabut (Thái Lan). Hiện tại, tay vợt này là gương mặt số 1 nữ Đông Nam Á.

Cùng trong giải, Đội tuyển bóng bàn Việt Nam vào chung kết nội dung đôi nam nhưng cặp tay vợt Nguyễn Anh Tú và Đoàn Bá Tuấn Anh chấp nhận thua 2-3 trước đối thủ Josh Chua Shao Han, Koen Pang Yew En (Singapore).

Giải bóng bàn Đông Nam Á 2026 là chương trình thi đấu quốc tế duy nhất năm nay của Đội tuyển bóng bàn Việt Nam. Các tay vợt cũng kết thúc tập huấn, trở lại đơn vị chủ quản sau giải đấu.

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MINH CHIẾN

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