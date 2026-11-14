Nhà vô địch SEA Games Trần Hoàng Khôi tranh tài bowling tại Đại hội

Tuyển thủ bowling Trần Hoàng Khôi từng giành HCV tại SEA Games 33-2025. Ảnh: CỤC TDTT VN

4 năm trước, Hà Nội, Hải Phòng và Cần Thơ là những đơn vị dẫn đầu tổng sắp huy chương môn bowling tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022. Mùa này, cuộc đua dự báo sẽ diễn ra với nhiều sự cạnh tranh hấp dẫn, đặc biệt là các tay ném của chủ nhà TPHCM kỳ vọng sẽ đạt kết quả tốt nhất.

Môn bowling được tổ chức trên sàn thi đấu tại Bowling Super Lanez (Phường Tân Sơn Nhất, TPHCM) với 12 bộ huy chương từ ngày 13-11 tới 21-11. Các nội dung thi đấu nam, nữ gồm: đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng đội 6, Master.

Tại vòng loại, các nội dung đôi, đồng đội 3, đồng đội 4, đồng đội 5, đồng đội 6 sẽ thi đấu diễn ra mỗi nội dung 6 game/1 VĐV để xác định thứ hạng. Từ bán kết, Ban tổ chức lấy 4 đội đứng đầu bảng xếp hạng sau vòng loại vào thi đấu. Mỗi đơn vị chỉ được chọn tối đa 2 đội có thành tích tốt nhất nhận suất bán kết. Các đội xếp sau của cùng đơn vị đó (nếu có) sẽ không được tính xét hạng vào vòng bán kết.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội TPHCM từng giành HCV đồng đội 3 nam của Phạm Quốc Bảo Kỳ, Huỳnh Quốc Sử Bình, Nguyễn Minh Sang. Các tay ném của chủ nhà TPHCM đặt mục tiêu bảo vệ tấm HCV trong nội dung trên tại Đại hội năm nay.

Đáng chú ý, nhà vô địch SEA Games 33-2025 là Trần Hoàng Khôi thi đấu trong đội hình đoàn thể thao Hà Nội. Đây là lần đầu Hoàng Khôi tham dự Đại hội thể thao toàn quốc nên được chờ đợi sẽ có kết quả tốt nhất trong nhóm nội dung tham gia.

MINH CHIẾN