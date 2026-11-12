Bóng bàn Việt Nam vô địch đồng đội nam Đông Nam Á 2026

3 tay vợt Nguyễn Anh Tú, Đinh Anh Hoàng và Lê Đình Đức thi đấu xuất sắc mang về chiến thắng cho đội bóng bàn nam Việt Nam tại trận chung kết ngày 12-11.

Đội tuyển bóng bàn nam Việt Nam giành HCV tại giải Đông Nam Á 2026. Ảnh: TABLETENNISREVIEW

Sáng 12-11, đội Việt Nam và chủ nhà Malaysia gặp nhau trận chung kết đồng đội nam tại Giải bóng bàn vô địch Đông Nam Á 2026.

Trước khi trận chung kết diễn ra, giới chuyên môn đánh giá 2 bên ngang bằng trình độ nhưng các tay vợt Malaysia giữ ưu thế nhờ được thi đấu trên sân nhà.

Ban huấn luyện đội Việt Nam bố trí Đinh Anh Hoàng đánh trận mở màn tiên phong và anh đã giữ vững phong độ, giành chiến thắng trước đối thủ Choong Javen (Malaysia).

Tại trận thứ 2, Nguyễn Anh Tú xuất trận tiếp tục mang về chiến thắng cho bóng bàn Việt Nam. Tuy nhiên ở trận thứ 3, Lê Đình Đức thua trận trước Lee Hong An, qua đó đội Malaysia rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Trong trận thứ 4, Đinh Anh Hoàng bình tĩnh vượt qua Wong Qi Shen (Malaysia) với tỷ số 3-1 lần lượt bằng điểm số 6/11, 12/10, 11/9, 11/8. Chiến thắng này giúp đội bóng bàn Việt Nam giành chiến thắng 3-1 chung cuộc trước Malaysia và giành HCV đầu tiên tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026.

Đội đăng ký 5 tay vợt nam dự giải gồm Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh, Lê Đình Đức và Bùi Thế Nghĩa, cùng 5 tay vợt nữ Trần Mai Ngọc, Lâm Thu Cúc, Nguyễn Thị Nga, Mai Hoàng Mỹ Trang, Hoàng Trà My.

Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ kéo dài tới ngày 15-11 tại Malaysia.

MINH CHIẾN