Liên đoàn bóng bàn Việt Nam bầu bổ sung nhân sự

Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành và Ban thường vụ Liên đoàn nhiệm kỳ 7 (2024-2029) với nhiều công tác chuyên môn.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ 7 bầu bổ sung nhân sự Phó Chủ tịch đối với ông Quế Đình Nguyên. Ảnh: PHAN PHAN

Chương trình làm việc tổ chức tại TPHCM với sự tham dự của các Ủy viên Ban chấp hành.

Với công tác nhân sự, Ban chấp hành đã thống nhất bầu bổ sung ông Quế Đình Nguyên, Phó Tổng biên tập báo Nhân Dân, vào thường vụ Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2024-2029). Đồng thời, ông Quế Đình Nguyên được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch.

Ngoài ra, Ban chấp hành còn bầu bổ sung ông Phan Anh Tuấn (phụ trách môn bóng bàn, Cục TDTT Việt Nam) vào Ban thường vụ của nhiệm kỳ.

Tại Hội nghị Ban chấp hành lần này, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam đã đánh giá công tác hoạt động trong 9 tháng đã qua của năm 2026.

Hướng tới năm 2027, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tập trung các nhiệm vụ triển khai nhiều mục tiêu phát triển bóng bàn Việt Nam đề ra trong kế hoạch hoạt động, nâng cao chất lượng thi đấu thành tích cao. Bóng bàn Việt Nam sẽ chuẩn bị lực lượng, tiến tới tham gia các giải vòng loại Olympic.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ 7 xác định mục tiêu trọng tâm chiến lược là đào tạo lực lượng tay vợt trẻ, tập trung từ U13 tới U17 tuổi, làm nòng cốt phát triển tương lai. Trong đó, Liên đoàn sẽ xây dựng kế hoạch tập huấn dài hạn trong nước và quốc tế giúp tăng cường chất lượng huấn luyện thể lực, kỹ chiến thuật, tâm lý thi đấu.

Hiện tại, Liên đoàn bóng bàn Việt Nam tập trung kiện toàn các ban chuyên môn, công tác truyền thông và ứng dụng công nghệ số thúc đẩy sự phát triển các hoạt động bóng bàn phong trào, bóng bàn thành tích cao trên cả nước.

Tại Đại hội Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ 7 (2024-2029) vào tháng 8-2024, ông Nguyễn Xuân Vũ (Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ 6) đã tái trúng cử Chủ tịch Liên đoàn nhiệm kỳ 7. Liên đoàn bóng bàn Việt Nam nhiệm kỳ 7 bầu 4 Phó Chủ tịch gồm các ông Đỗ Đức Hoàng, Trần Cảnh Tuấn, Tống Đức Thuận, Từ Nhân Luân. Tổng thư ký là ông Nguyễn Nam Hải.

MINH CHIẾN