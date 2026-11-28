Môn Pencak silat trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định với loạt trận chung kết đối kháng sẽ diễn ra ngày 29-11 tại Nhà thi đấu đa môn tỉnh Đồng Tháp.

Đội ngũ trọng tài Pencak silat tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Chương trình thi đấu môn Pencak silat diễn ra từ ngày 20 đến 30-11. Giải năm nay quy tụ 21 đơn vị tỉnh, thành, ngành với hơn 200 vận động viên tranh tài ở 23 bộ huy chương. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là việc Ban tổ chức áp dụng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên trọng tài cho từng thảm đấu và từng trận đấu, góp phần nâng cao tính khách quan, minh bạch và công bằng trong công tác điều hành.

Giải đấu sắp khép lại với loạt trận chung kết đối kháng sẽ diễn ra trong 29-11. Trong đó, đoàn Thanh Hóa cho thấy sức mạnh vượt trội khi có đến 7 suất vào chung kết ở các hạng cân 50kg, 55kg, 60kg (nữ) và 55kg, 60kg, 65kg, 75kg (nam). Thành tích này giúp Thanh Hóa trở thành ứng viên hàng đầu cho ngôi vị dẫn đầu toàn đoàn ở nội dung đối kháng.

Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh HCV được dự báo sẽ rất quyết liệt khi Thanh Hóa phải đối đầu với nhiều đơn vị mạnh như Phú Thọ, TPHCM, An Giang, Quảng Ninh...

Các trận chung kết đối kháng được dự đoán với nhiều bất ngờ và hấp dẫn. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày thi đấu 29-11 cũng chứng kiến sự xuất hiện của nhiều vận động viên nổi bật như: Nguyễn Tấn Sang (TPHCM, hạng 80kg nam), Vũ Văn Kiên (Thanh Hóa, hạng 60kg nam), Nguyễn Duy Tuyến (Bắc Ninh, hạng 95kg nam)... Đây đều là những gương mặt được đánh giá cao về chuyên môn và có cơ hội lớn chạm tay vào tấm HCV danh giá.

Được tổ chức 4 năm một lần, Đại hội Thể thao toàn quốc không chỉ là cuộc tranh tài đỉnh cao mà còn là dịp đánh giá toàn diện công tác đào tạo, huấn luyện thể thao thành tích cao của các địa phương. Riêng với Pencak silat, đây còn là cơ hội kiểm chứng lực lượng, phát hiện nhân tố triển vọng cho các đội tuyển quốc gia.

NGUYỄN ANH