Các cung thủ của 3 đơn vị Vĩnh Long, Hà Nội và TPHCM đang cạnh tranh nhau trên tổng sắp huy chương tới thời điểm hiện tại.

Các cung thủ đang thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại sân vận động Lam Sơn, phường Vũng Tàu (TPHCM). Ảnh: TRỌNG QUÂN

Khép lại ngày tranh tài 28-11 của môn bắn cung Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đội Vĩnh Long đang tạm giữ vị trí số 1 với 8 HCV, 7 HCB và 11 HCĐ.

Xếp ngay phía sau là đội Hà Nội với 8 HCV, 4 HCB và 13 HCĐ, trong khi đội chủ nhà TPHCM có 4 HCV, 4 HCB, 9 HCĐ giữ hạng 3.

Tại ngày tranh tài hôm nay, các đội đã so kè quyết liệt nội dung cung nam nữ phối hợp 1 dây và 3 dây.

Chủ nhà TPHCM có HCĐ của 2 cung thủ Trần Nhật Hoàng và Lê Thùy Phương Nhi ở nội dung đôi nam nữ phối hợp cung 3 dây. Họ lọt tới bán kết nhưng để thua sít sao 149-152 trước đội Hà Nội.

Ngay sau bán kết, đội Hà Nội (Trần Xuân Hưởng, Mã Thị Thu Huyền) vào chung kết và giành chiến thắng trước Quảng Ninh (Đặng Công Đức, Lê Phạm Ngọc Anh), nhận HCV.

Ở nội dung cung nam nữ phối hợp 1 dây, 4 đội xuất sắc vào bán kết gồm Đắk Lắk, Phú Thọ, Vĩnh Long và Cần Thơ.

2 cung thủ Đắk Lắk gồm Nguyễn Văn Thịnh, Triệu Phương Vy thi đấu hiệu quả thắng 6-4 đội Cần Thơ (Trần Thanh Quý, Quách Ngọc Hân) để giành tấm HCV.

Môn bắn cung Đại hội kỳ này tổ chức tranh tài 32 bộ huy chương dành cho cung 1 dây và cung 3 dây, gồm các nội dung: toàn năng, cá nhân theo cự ly (30m, 50m, 60m, 70m, 90m), đồng đội, đôi nam nữ phối hợp và đồng đội nam nữ phối hợp.

MINH CHIẾN