Những kỷ lục trên đường đua xanh, ngôi nhất toàn đoàn của cầu lông và tấm HCV kiếm liễu được chờ đợi suốt 20 năm đã giúp đoàn chủ nhà TPHCM bứt lên, tạm bỏ xa Hà Nội 20 HCV trên bảng tổng sắp Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X.

Châu Lê Tuyết Vân và Hồ Thanh Vân giành Huy chương vàng quyền đôi nam nữ.

Không khí Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X ngày càng nóng lên với những màn tranh tài hấp dẫn, những kỷ lục liên tiếp được thiết lập và nhiều khoảnh khắc giàu cảm xúc.

Kình ngư TPHCM làm dậy sóng đường đua xanh, Taekwondo bùng nổ

Đường đua xanh của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X tiếp tục chứng kiến một dấu son chói lọi mang tên Trần Duy Khôi. Sau gần 20 năm gắn bó với bơi lội, kình ngư này đã gom về hàng trăm huy chương trong nước và quốc tế.

Đại hội lần thứ X ghi thêm một dấu mốc vào sự nghiệp ấy khi anh trở thành VĐV đầu tiên của TPHCM chạm mốc 30 huy chương qua các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc. Với 19 HCV, Duy Khôi cũng là nam VĐV giành nhiều HCV nhất lịch sử thể thao thành phố tại sân chơi này. Đó là thành quả của sự bền bỉ hiếm có, qua nhiều kỳ Đại hội và nhiều lứa đồng đội nối tiếp nhau.

Ở kỳ Đại hội này, Duy Khôi về nhất 50m ngửa nam với 25 giây 79, đồng đội Trịnh Trường Vinh (26 giây 64) về nhì, giúp TPHCM giành trọn HCV và HCB. Cùng Lương Jérémie Loic Nino, Nguyễn Diệp Phương Trâm và Vũ Thị Phương Anh, anh còn có HCB tiếp sức 4x100m tự do phối hợp nam nữ với 4 phút 01 giây 14, thông số vẫn nhanh hơn kỷ lục Đại hội cũ.

Lương Jérémie Loic Nino trò chuyện cùng đồng đội sau nội dung tranh tài.

Nếu Duy Khôi là điểm tựa kinh nghiệm, Lương Jérémie Loic Nino là mũi nhọn tốc độ. Gương mặt nổi bật nhất trên đường đua xanh của TPHCM có tên trong 4 tấm HCV ở các nội dung 100m tự do, 50m tự do, 50m bướm và tiếp sức 4x100m hỗn hợp nam, kèm HCB tiếp sức 4x100m tự do phối hợp nam nữ và HCĐ tiếp sức 4x200m tự do nam. Ba trong số đó gắn với kỷ lục: kỷ lục quốc gia lẫn kỷ lục Đại hội ở 50m bướm, cùng hai thông số vượt kỷ lục Đại hội ở các nội dung tiếp sức.

Ở diễn biến khác, môn Taekwondo khởi tranh từ ngày 25-11 với 24 bộ huy chương. Tâm điểm ngày mở màn thuộc về Châu Tuyết Vân. Ở tuổi 36, hoa khôi làng võ tiếp tục khẳng định đẳng cấp khi cùng Hồ Thanh Ân giành HCV quyền đôi nam nữ. Niềm vui nhân đôi khi em gái cô, Châu Ngọc Tuyết Sang, đoạt HCB quyền cá nhân nữ. Bên cạnh dấu ấn của chị em Tuyết Vân, các đoàn An Giang, Lâm Đồng và Hà Nội cũng sớm gặt hái những tấm HCV đầu tiên.

17.003 tấm vé tiếp lửa khán đài, chủ nhà ghi điểm

Sức nóng không chỉ nằm trên sàn đấu. Theo số liệu của Ban tổ chức, tính đến ngày 26-11, khi Đại hội đi được 1/3 chặng đường, 17.003 vé xem thi đấu đã được phát miễn phí cho người dân. Cổng thông tin Đại hội ghi nhận 44.267 lượt truy cập.

Chia sẻ về sức hút này của kỳ Đại hội, ông Nguyễn Nam Nhân - Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM - cho biết: “Chúng tôi xây dựng cổng thông tin, sổ tay điện tử Đại hội, bố trí các mã QR tại địa điểm thi đấu để người dân dễ dàng tra cứu. Đồng thời, phối hợp với Đài Truyền hình Thành phố, các cơ quan báo chí và phát triển hệ thống truyền thông đa nền tảng, live stream, video ngắn, giới thiệu các gương mặt vận động viên và những câu chuyện đẹp bên lề sân đấu.

Hơn 17.000 tấm vé miễn phí đã được phát đến tay người dân để đến các Nhà thi đấu theo dõi Đại hội.

Quan điểm của Thành phố là tạo điều kiện để đông đảo người dân được xem và cổ vũ các vận động viên, với chủ trương mở cửa miễn phí tại các địa điểm thi đấu phù hợp, trên cơ sở bảo đảm an toàn và sức chứa. Tôi mong người dân chỉ cần một chiếc điện thoại là có thể biết hôm nay có môn gì, thi đấu ở đâu, mấy giờ, có thể đến xem hoặc theo dõi trực tuyến bằng cách nào. Chuyển đổi số cuối cùng cũng phải hướng đến việc phục vụ con người tốt hơn, chứ không phải chỉ để chứng minh rằng mình có công nghệ”.

Khán giả trẻ chiếm áp đảo. Nhóm từ 18 đến dưới 45 tuổi nhận 13.265 vé, nhóm dưới 18 tuổi nhận 2.316 vé, tức hơn 91% tổng số vé thuộc về người dưới 45 tuổi. Số vé còn lại chia cho nhóm từ 45 đến dưới 60 tuổi (1.209 vé) và từ 60 tuổi trở lên (213 vé). Nam giới nhận 10.963 vé, nữ giới 6.040 vé.

Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM nhấn mạnh: “Sự hợp lực giữa lực lượng thể thao Thành phố cùng Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây đã tạo nên sức mạnh chung trên cả phương diện thi đấu lẫn tổ chức. Đại hội vẫn còn đang diễn ra, tôi chưa vội nói về thành công. Nhưng tôi hạnh phúc vì sau 20 năm, Thành phố lại có cơ hội cùng nhau làm một việc lớn cho thể thao nước nhà, trong một tầm vóc mới và với rất nhiều tình cảm.

Điều khiến tôi hạnh phúc không chỉ là Thành phố được đăng cai Đại hội, mà là nhìn thấy thể thao có thể làm cho rất nhiều người xích lại gần nhau".

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