Thắng thuyết phục trong trận chung kết đơn nữ môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, Nguyễn Thùy Linh đã giữ vững ngôi vô địch trong 3 kỳ liên tiếp.

Nguyễn Thùy Linh giành HCV đơn nữ trong 3 kỳ Đại hội thể thao toàn quốc liên tiếp. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Sau chiến thắng đối thủ Vũ Thị Trang (TPHCM) tại chung kết tối 25-11 ở Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) xúc động cho biết bản thân thật sự hạnh phúc khi đạt được mục tiêu đề ra là giành HCV tại Đại hội năm nay.

Ngược thời gian, tay vợt nữ số 1 Việt Nam lần đầu giành HCV đơn nữ tại Đại hội thể thao toàn quốc năm 2018. Tiếp đó, cô bảo vệ thành công tấm HCV ở Đại hội lần thứ IX-2022 và bây giờ Thùy Linh xuất sắc lên ngôi vô địch Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

“Mỗi kỳ Đại hội mang đến cho tôi một cảm xúc riêng nhưng trên hết mình phải giữ sự tập trung, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đặt ra”, Nguyễn Thùy Linh bày tỏ.

Trong sự nghiệp, Thùy Linh có những khoảnh khắc giành chiến thắng quan trọng ở nhiều giải quốc gia và quốc tế. Tay vợt này cũng góp mặt ở các đấu trường danh giá như SEA Games, ASIAD hay Olympic. Tuy nhiên, kết quả Đại hội thể thao toàn quốc vẫn mang đến giá trị lớn nhất cho Thùy Linh, bởi cô là tay vợt nữ đầu tiên giữ vững tấm HCV cá nhân qua 3 kỳ tham dự liên tiếp.

Nguyễn Thùy Linh vẫn còn cơ hội thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ XI-2030.

Năm ngoái, Thùy Linh sớm chuẩn bị hành trình tương lai cho mình khi hoàn thành tấm bằng Thạc sĩ ngành Giáo dục học tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Đồng thời, cô thi đỗ viên chức, trở thành giảng viên bộ môn cầu lông Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh.

Ban huấn luyện đội cầu lông Đồng Nai và đội tuyển quốc gia luôn đánh giá Nguyễn Thùy Linh là tay vợt có ý chí, giữ sự tập trung chuyên môn và biết xây dựng nền tảng công việc cho bản thân. Vì vậy, nhiều người sẽ không bất ngờ nếu chứng kiến Thạc sĩ, giảng viên đại học Nguyễn Thùy Linh đứng trên bục giảng truyền thụ kiến thức cho sinh viên trong tương lai.

Môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 khép lại ngày 25-11 ghi nhận 10 đơn vị giành được huy chương. Trong đó, chủ nhà TPHCM đứng thứ nhất với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ. Tại ngày cuối, Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) giành HCV đơn nam, trong khi Đình Mạnh, Khánh Ngọc (Lâm Đồng), Diệu Ly, Phạm Thị Khánh (Hưng Yên) và Đình Hoàng, Đình Minh (Lâm Đồng) lần lượt có HCV đôi nam nữ, đôi nữ và đôi nam.

MINH CHIẾN