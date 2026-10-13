Thùy Linh đón tin vui trước màn so tài với tay vợt hạng 7 thế giới

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh nhận tin vui khi trở lại vị trí quen thuộc trong tốp 30 tay vợt đơn nữ xuất sắc nhất cầu lông thế giới hiện tại.

Nguyễn Thùy Linh trở lại hạng 28 thế giới của BWF. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh chuẩn bị bước vào thi đấu Giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 từ ngày 13 tới 18-10 theo giờ địa phương. Trước giờ tranh tài, Thùy Linh nhận tin vui khi tăng 2 bậc trên bảng xếp hạng thế giới của BWF ngày 13-10. Cô vươn lên vị trí 28 đơn nữ. Như vậy trong 2 tuần liên tiếp, Nguyễn Thùy Linh đã tăng bậc trở lại tốp 30 đơn nữ thế giới.

Trước đó, Thùy Linh dự giải ở Phần Lan nhưng không thành công. Còn giải cầu lông Đan Mạch mở rộng 2026 có cấp độ BWF World Tour Super 750 thế giới nên quy tụ các tay vợt trình độ cao tham gia.

Thùy Linh sẽ gặp thách thức tại vòng 1 đơn nữ tại Đan Mạch do gặp tay vợt hạt giống số 6, đồng thời đang giữ hạng 7 thế giới là Tomoka Miyazaki (Nhật Bản). Thùy Linh từng gặp Tomoka Miyazaki ở 2 lần đối đầu trước đây nhưng thua trận.

Cùng trên bảng xếp hạng thế giới BWF, tay vợt Vũ Thị Trang giữ hạng 86 đơn nữ thế giới. Ngoài ra, tay vợt trẻ Bùi Bích Phương đã tăng 3 bậc để giữ hạng 207 thế giới.

Gương mặt trẻ Nguyễn Thị Thu Huyền cũng tăng 3 bậc để có hạng 271 đơn nữ thế giới. Cô vừa dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập nhưng dừng bước đáng tiếc ngay vòng 1 nội dung đơn nữ.

MINH CHIẾN