Thùy Linh, Hải Đăng vô địch, tự tin hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Hai tay vợt Nguyễn Hải Đăng và Nguyễn Thùy Linh giành ngôi vô địch nội dung cá nhân tại Giải cầu lông các tay vợt xuất sắc quốc gia 2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã có ngôi vô địch đơn nữ Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2026. Ảnh: HẢI AN

Giải đấu khép lại tại Quảng Trị ngày 25-10 với 5 trận chung kết, xác định các nhà vô địch ở từng nội dung.

Ở chung kết đơn nữ, Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) đối đầu Vũ Thị Trang (TPHCM). Dù đều là những tay vợt hàng đầu cầu lông nữ Việt Nam, trận đấu diễn ra với thế trận một chiều nghiêng về Thùy Linh. Cô vượt qua đàn chị với tỷ số 2-0 (21/11, 21/8), giành HCV đơn nữ.

Chung kết đơn nam là cuộc so tài nội bộ TPHCM giữa Nguyễn Hải Đăng và Phan Phúc Thịnh. Với bản lĩnh và trình độ vượt trội, Hải Đăng thắng áp đảo 2-0 (21/15, 21/7), giành HCV đơn nam.

Sau giải đấu tại Quảng Trị, Nguyễn Thùy Linh và Nguyễn Hải Đăng tiếp tục hướng đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, diễn ra tại TPHCM trong tháng 11. Chức vô địch Giải các tay vợt xuất sắc quốc gia 2026 là động lực tinh thần quan trọng để cả hai tự tin hướng đến thành tích cao nhất.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng đang có tinh thần tốt chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: HẢI AN

Hiện Thùy Linh và Hải Đăng lần lượt là đương kim vô địch đơn nữ và đơn nam môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc. Cả hai dự kiến được xếp hạt giống ở nội dung đơn trước khi tiến hành bốc thăm thi đấu.

Ở các nội dung còn lại, bất ngờ xảy ra tại chung kết đôi nữ khi cặp tay vợt số 1 Việt Nam Phạm Thị Khánh/Phạm Thị Diệu Ly (Hưng Yên) thua 1-2 trước Bùi Bích Phương/Vũ Thị Chinh.

Trong khi đó, Nguyễn Đình Hoàng/Trần Đình Mạnh (Lâm Đồng) vượt qua Vũ Đức Lâm/Dương Bảo Đức (Quân đội) để giành HCV đôi nam. Chức vô địch đôi nam nữ thuộc về Phạm Văn Trường/Bùi Bích Phương (Hà Nội).

MINH CHIẾN