Tay vợt Nguyễn Tiến Minh tiếp tục chinh phục đỉnh cao ở tuổi 43

Tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh sẽ tiếp tục tranh tài môn cầu lông tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 cùng đoàn chủ nhà TPHCM.

Nguyễn Tiến Minh sẽ dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Người hâm mộ cầu lông Việt Nam có cơ hội chứng kiến tay vợt kỳ cựu Nguyễn Tiến Minh tranh tài tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Đoàn chủ nhà TPHCM đã đăng ký Tiến Minh cùng những gương mặt hàng đầu, hướng tới mục tiêu giành thành tích cao nhất trên sân nhà.

Ở tuổi 43, Nguyễn Tiến Minh vẫn bền bỉ tập luyện và thi đấu. Tay vợt từng giữ vị trí số 1 đơn nam Việt Nam chưa bỏ lỡ giải đấu nào thuộc hệ thống cầu lông quốc gia trong thời gian qua. Điều đó cho thấy tinh thần chuyên nghiệp và tình yêu bền bỉ mà anh dành cho môn thể thao này.

Tháng 9 vừa qua, khán giả TPHCM đã được chứng kiến Tiến Minh tranh tài tại Giải cầu lông quốc tế Việt Nam mở rộng 2026. Dù những bước di chuyển không còn nhanh nhẹn như thời đỉnh cao, tay vợt 43 tuổi vẫn biết cách tận dụng kinh nghiệm và sự tinh quái để tạo nên những pha cầu ghi điểm. Giờ đây, Tiến Minh tiếp tục hướng tới mục tiêu chinh phục huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tiến Minh nhiều lần chia sẻ với truyền thông rằng anh chưa có ý định giải nghệ bởi khát khao thi đấu và chinh phục thành tích vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, ở tuổi ngoài 40, tay vợt kỳ cựu cũng thận trọng lựa chọn những giải đấu phù hợp với khả năng của bản thân. Nếu chính thức góp mặt tại Đại hội năm nay, Tiến Minh sẽ đi vào lịch sử cầu lông Việt Nam với tư cách tay vợt tham dự nhiều kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc nhất.

Tiến Minh luôn thể hiện khát khao chiến thắng mỗi khi ra sân thi đấu. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Năm 2002, Nguyễn Tiến Minh lần đầu tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IV tại Hà Nội, khi còn là gương mặt trẻ triển vọng của thể thao TPHCM. Kể từ đó, anh từng bước trở thành biểu tượng của cầu lông Việt Nam nói chung và thể thao TPHCM nói riêng, liên tục góp mặt tại các kỳ Đại hội năm 2006, 2010, 2014, 2018 và 2022.

Cách đây 4 năm, Tiến Minh cùng các đồng đội tiến vào chung kết nội dung đồng đội nam tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, nhưng đáng tiếc chỉ giành HCB.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Tiến Minh tại đấu trường này là trận chung kết đơn nam Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII-2018 ở Hà Nội. Khi đó, anh vượt qua tay vợt trẻ cùng đội TPHCM là Nguyễn Hải Đăng để giành tấm HCV đơn nam đầy cảm xúc.

“Với tôi, bất kỳ giải đấu nào cũng là một cơ hội để bản thân có thêm trải nghiệm và tập trung đạt thành tích”, Nguyễn Tiến Minh từng chia sẻ bên lề Giải cầu lông quốc tế Vietnam International Challenge 2026, diễn ra tại Hà Nội hồi tháng 3.

Hiện tại, Tiến Minh chủ yếu góp mặt tại các giải quốc tế thuộc cấp độ Challenge và International Series. Dẫu vậy, với kinh nghiệm dày dạn cùng bản lĩnh được tôi luyện qua nhiều năm thi đấu đỉnh cao, tay vợt 43 tuổi vẫn hứa hẹn là đối thủ đáng gờm của bất kỳ tay vợt nam nào tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn cầu lông Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 sẽ diễn ra tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM) từ ngày 15 tới 25-11, gồm 7 bộ huy chương (đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ).

MINH CHIẾN