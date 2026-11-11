Thùy Linh, Hải Đăng là hạt giống số 1 môn cầu lông Đại hội

2 tay vợt đang giữ ngôi vô địch nội dung cá nhân tại Đại hội thể thao toàn quốc dự kiến được lựa chọn là hạt giống số 1 tại kỳ tranh tài năm nay ở TPHCM.

Tay vợt Nguyễn Hải Đăng sẽ là hạt giống số 1 nội dung đơn nam trước khi bốc thăm. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai) đã lên ngôi vô địch đơn nữ và Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) cũng có HCV đơn nam môn cầu lông tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022 ở Quảng Ninh.

Năm nay, họ tiếp tục góp mặt tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Môn cầu lông sẽ tổ chức từ ngày 15 tới 25-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Năm ngoái, Nguyễn Hải Đăng đã vô địch đơn nam còn Nguyễn Thùy Linh vô địch đơn nữ tại Giải cầu lông vô địch cá nhân quốc gia 2025. Do vậy, họ vẫn là 2 gương mặt hàng đầu có cơ hội chinh phục HCV trong kỳ Đại hội năm nay.

Môn cầu lông sẽ dựa trên xếp hạng của Liên đoàn cầu lông Việt Nam - VBF (bảng xếp hạng tháng 10) để chọn hạt giống các nội dung tại Đại hội. Hiện tại, 4 vị trí dẫn đầu đơn nam lần lượt là Nguyễn Hải Đăng (TPHCM), Lê Đức Phát (Quân đội), Nguyễn Tiến Minh (TPHCM), Nguyễn Thiên Lộc (TPHCM). 4 vị trí dẫn đầu đơn nữ đang là Nguyễn Thùy Linh (Đồng Nai), Vũ Thị Trang (TPHCM), Nguyễn Thị Thu Huyền (Đồng Nai), Lê Ngọc Vân (TPHCM).

Các tay vợt đều có mặt ở TPHCM chuẩn bị trước khi vào thi đấu. Thùy Linh và Hải Đăng không thi đấu quốc tế thời gian qua để tập trung vào Đại hội.

Tại bảng xếp hạng thế giới của BWF vừa công bố ngày 10-11, Nguyễn Thùy Linh đã tụt xuống hạng 29 đơn nữ. Trong lúc Nguyễn Hải Đăng đang giữ hạng 75 đơn nam thế giới.

Môn cầu lông của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Tại cuộc họp chuyên môn trước khi giải khai mạc, Ban tổ chức sẽ bốc thăm cho VĐV tại 7 nội dung. Đồng thời, đây là cuộc họp xác định danh sách thi đấu chính thức của các đơn vị.

MINH CHIẾN