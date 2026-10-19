Cầu lông Việt Nam tập trung cho Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Các tuyển thủ cầu lông Việt Nam không tham dự giải quốc tế trong thời gian này để tập trung chuyên môn và sẵn sàng dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh vừa dự ASIAD 20 sẽ tiếp tục chuẩn bị góp mặt ở Đại hội thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: HẢI AN

Ban huấn luyện đội tuyển cầu lông Việt Nam cho biết, các tuyển thủ tạm dừng thi đấu quốc tế để tập trung chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 trong màu áo đơn vị chủ quản.

Tay vợt Nguyễn Thùy Linh đã trở về Việt Nam sau khi tham dự hai giải quốc tế tại Phần Lan và Đan Mạch. Hiện cô tập luyện tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và sẽ không thi đấu quốc tế cho đến khi kết thúc đại hội.

Theo danh sách đăng ký, các gương mặt từng tham dự ASIAD 20 như Nguyễn Thùy Linh, Nguyễn Đình Hoàng, Trần Đình Mạnh, Phạm Thị Khánh, Phạm Thị Diệu Ly và Nguyễn Hải Đăng đều góp mặt tại đại hội năm nay.

Môn cầu lông diễn ra từ ngày 15 đến 25-11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM), với 7 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Các vận động viên từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện đăng ký tham dự.

Theo điều lệ, tay vợt đã đăng ký nội dung đơn nam hoặc đơn nữ không được tham gia các nội dung đôi. Mỗi vận động viên có thể đăng ký tối đa hai nội dung đôi, nhưng nếu không hoàn thành một trận đấu sẽ không được tiếp tục tranh tài ở nội dung thứ hai.

MINH CHIẾN