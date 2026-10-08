Cầu lông

Nguyễn Thị Thu Huyền dự giải cầu lông trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập

SGGPO

Tay vợt Nguyễn Thị Thu Huyền đã lên đường tham dự Giải cầu lông trẻ thế giới 2026 tổ chức ở Ai Cập.

Nguyễn Thị Thu Huyền được suất dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập. Ảnh: BWF
Nguyễn Thị Thu Huyền được suất dự Giải vô địch trẻ thế giới 2026 ở Ai Cập. Ảnh: BWF

Ngày 8-10, Nguyễn Thị Thu Huyền lên đường tới Ai Cập dự Giải cầu lông trẻ thế giới. Cùng tham dự giải, Việt Nam có tay vợt Nguyễn Tất Duy Lợi và chỉ đạo họ thi đấu là HLV trưởng Đội tuyển cầu lông Việt Nam Ngô Trung Dũng.

Giải cầu lông trẻ thế giới dành cho các tay vợt trẻ hàng đầu tranh tài (độ tuổi dưới 19). Năm nay, chương trình tranh tài được diễn ra từ ngày 12 tới 17-10.

Cầu lông Việt Nam được Liên đoàn thế giới BWF trao 2 suất góp mặt và đội tham dự 3 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam nữ.

Nguyễn Thị Thu Huyền đang là tay vợt nữ trẻ triển vọng nhất của cầu lông Việt Nam. Gương mặt 15 tuổi này cũng được trao suất dự Olympic trẻ 2026 tại Senegal vào cuối tháng 10.

Do vậy, cuộc đấu vô địch trẻ thế giới 2026 là dịp giúp Thu Huyền tích lũy thêm kinh nghiệm và bản lĩnh chuyên môn trước khi tranh tài Olympic trẻ 2026. Trước đó, Thu Huyền đã được dự Giải cầu lông trẻ châu Á 2026 nhưng chưa đạt thành tích huy chương.

Nguyễn Thị Thu Huyền đón tin vui trước khi sang Ai Cập thi đấu khi tăng 7 bậc, giữ hạng 247 thế giới của BWF.

Tháng 8 vừa qua, tay vợt đã dự giải cầu lông trẻ quốc tế tại Philippines và giành được 1 HCB đơn nữ và 1 HCB đôi nam nữ (thi đấu cùng Nguyễn Tất Duy Lợi).

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MINH CHIẾN

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