Popov giành danh hiệu lịch sử French Open

Tay vợt cầu lông Christo Popov làm nên lịch sử khi đăng quang vô địch tại giải đấu sân nhà French Open ở nội dung đơn nam. Anh đánh bại Zaki Ubaidillah (Indonesia) 21-11, 14-21, 21-13 và trở thành nhà vô địch đơn nam người Pháp đầu tiên ở French Open từ Kỷ nguyên 2007.

Popov giơ cao cúp vô địch French Open (Ảnh: THX)

Giấc mơ lịch sử ở Paris

Một năm sau thất bại ở trong trận chung kết French Open 2025 (thua Anders Antonsen của Đan Mạch với điểm số 12-21, 19-21), Popov quay trở lại sân khấu lớn nhất trước đám đông khán giả nhà, giành danh hiệu sau một hành trình đáng chú ý.

Đối đầu với Ubaidillah (tay vợt trẻ mới 19 tuổi người Indonesia), Popov đã giành chiến thắng trong trận chung kết 3 ván căng thẳng để làm nên lịch sử không chỉ cho bản thân anh mà cho cả làng cầu lông Pháp (theo chuyên trang cầu lông Badminton Europe).

Theo nhiều chuyên gia, chiến thắng này đánh dấu cột mốc không chỉ với Popov và cầu lông Pháp, mà còn với cầu lông châu Âu nói chung. Kể từ khi French Open được nâng tầm thành giải đấu thuộc hệ thống BWF Super Series, Popov là tay vợt châu Âu khác ở bên cạnh các tay vợt Đan Mạch giành được danh hiệu (kể từ 2007 theo lịch sử French Open).

“Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch”

Chia sẻ với phóng viên của Badminton Europe, chàng trai 24 tuổi quê gốc ở Sofia (Bulgaria) xúc động đến rơi nước mắt khi cố gắng diễn tả lại tầm quan trọng của danh hiệu anh giành được cho cầu lông nước Pháp: “Mọi thứ đều đã được lên kế hoạch và dường như đã vạch sẵn cho tôi”.

Tay vợt người Pháp cũng suy ngẫm cả về những thử thách thể chất mà anh đã phải cố gắng vượt qua trong suốt giải đấu, bao gồm cả chấn thương và những trận đấu đầy áp lực qua 1 tuần lễ vừa rồi.

“Chúng tôi đã làm được những điều tuyệt vời trong tuần này, và tôi rất tự hào khi giành được danh hiệu”, Popov hạnh phúc chia sẻ khi trở thành tay vợt nam người Pháp thứ 4 đăng quang ở French Open (những người trước vô địch khi giải chưa thuộc hệ thống BWF Super Series).

Popov chụp hình cùng linh vật giải đấu (Ảnh: THX)

Trở thành Tay vợt số 1 BWF và khát khao hơn

Mặc dù đã vươn lên dẫn đầu Bảng xếp hạng thế giới của BWF với chiến thắng tại giải đấu trên sân nhà, Popov vẫn khẳng định tham vọng của mình chưa kết thúc: “Tôi yêu môn thể thao này, và tôi tiếp tục chơi bóng vì tôi rất đam mê. Con đường đến đây rất dài và nó vẫn còn rất dài vì tôi muốn đạt được nhiều điều, nhiều vinh quang hơn nữa”, Popov cho biết nhưng trước mắt, anh phải dành thời gian ăn mừng thành tích lịch sử với người hâm mộ tại quê nhà.

Kết quả các nội dung khác của French Open 2026 _Vô địch đơn nữ: An Se-young (Hàn Quốc) _Vô địch đôi nam: Man Wei Chong - Tee Kai Wun (Malaysia) _Vô địch đôi nữ: Yuki Fukushima - Mayu Matsumoto (Nhật Bản) _Vô địch đôi nam nữ: Feng Yanzhe - Huang Dongping (Trung Quốc)

Đ.Hg.