Wang Zhiyi (Trung Quốc) giành chức vô địch giải cầu lông Hong Kong Open một cách đầy ấn tượng trong bối cảnh An Se-young vắng mặt để nghỉ ngơi và hồi phục thể lực...

Zhiyi vô địch đơn nữ Hong Kong Open

Zhiyi đăng quang sau khi đánh bại Pornpawee Chochuwong trong trận chung kết đơn nữ với điểm số 21-16 và 21-11.

Sau trận đấu, cô chia sẻ bản thân cần phải nỗ lực hơn nữa nếu muốn ngăn cản tay vợt số 1 thế giới An Se-young viết nên lịch sử.

Trong bối cảnh đương kim vô địch Olympic và thế giới là Se-young vắng mặt, Zhiyi đã băng băng tiến đến ngôi vô địch mà không để thua bất kỳ ván đấu nào suốt cả tuần tranh tài.

Đây là danh hiệu thứ 2 trong năm 2026 của tay vợt 26 tuổi. Trước đó, cô gây bất ngờ khi đánh bại Se-young trong trận chung kết giải đấu danh giá All England Open hồi tháng 5.

Đó cũng là lần duy nhất Se-young sẩy chân trong một mùa giải phi thường. Từ thời điểm đó, tay vợt người Hàn Quốc vẫn bất bại và giành được tổng cộng 11 danh hiệu trong năm 2026.

Se-young sẽ trở lại thi đấu tại giải BWF World Tour Finals, sự kiện khép lại mùa giải - diễn ra vào tháng 12 tại Hàng Châu.

Nếu chiến thắng, cô sẽ trở thành tay vợt đầu tiên trong lịch sử (cả nam lẫn nữ) giành được 12 danh hiệu trong một mùa.

Khi được hãng tin AFP hỏi làm thế nào để đánh bại An Se-young (24 tuổi), tay vợt hạng 3 thế giới Zhiyi kể lại rằng chính ngôi sao người Hàn Quốc từng đùa với cô rằng cô cần phải nỗ lực hơn nữa.

“Ôi trời”, Wang đáp, “Tôi cũng không biết nữa. Cô ấy bảo tôi cần phải nỗ lực hơn, và nỗ lực hơn cả cô ấy. Cô ấy chơi rất chắc chắn, ít mắc lỗi và duy trì phong độ cực kỳ ổn định. Thật khó để đánh bại một đối thủ như vậy”.

Sau khi giành chiến thắng thuyết phục trước Pornpawee trong trận chung kết, Zhiyi đã đưa tay lên tai như muốn lắng nghe sự cổ vũ từ khán giả, rồi tháo băng đô trên đầu ném về phía người hâm mộ.

“Tôi thực sự tận hưởng khoảnh khắc đó cũng như bầu không khí tuyệt vời tại đây”, cô chia sẻ.

Trong khi đó, Thái Lan tiếp tục đón nhận tin không vui trong trận tranh ngôi vô địch nội dung đơn nam.

Kunlavut Vitidsarn buộc phải rút lui khỏi trận chung kết gặp tay vợt người Đan Mạch, Anders Antonsen, do gặp chấn thương lưng. Antonsen đã trở thành Nhà vô địch đơn nam mà không tốn giọt mồ hôi.

Malaysia giành chức vô địch đôi nam tại Hồng Kông: Danh hiệu đầu tiên của họ ở nội dung này sau 27 năm. Man Wei Chong và Tee Kai Wun đã đánh bại 2 tay vợt người Indonesia là Leo Rolly Carnando và Daniel Marthin 21-19, 21-18.

Trong một ngày thi đấu thành công của các cặp đôi đến từ Malaysia, Pearly Tan và Thinaah Muralitharan cũng đã lên ngôi vô địch ở nội dung đôi nữ. Họ đánh bại Sumire Nakade - Miyu Takahashi 22-20, 21-16.

Ở nội dung đôi nam nữ, cặp đôi Feng Yanzhe và Huang Dongping đã giành chiến thắng trong trận chung kết toàn Trung Quốc sau 3 ván đấu.

Yanzhe và Dongping vô địch đôi nam nữ (Ảnh: THX)

Đ.Hg.