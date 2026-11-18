2 tay vợt chủ lực của cầu lông TPHCM cùng các đồng đội đã giúp đội nam, đội nữ chủ nhà góp mặt chung kết nội dung đồng đội tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Vũ Thị Trang vẫn giữ phong độ ổn định tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ngày 18-11, giới chuyên môn và người hâm mộ được chứng kiến 2 trận bán kết tại nội dung đồng đội nam môn cầu lông diễn ra quyết liệt tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (TPHCM).

Trước sự cổ vũ của khán giả nhà, đội cầu lông nam TPHCM đã thi đấu hiệu quả trước đối thủ Bắc Ninh trong bán kết.

Trong trận khởi đầu, Nguyễn Hải Đăng (TPHCM) vượt qua tay vợt trẻ Trần Quốc Khánh (Bắc Ninh) với tỉ số 2-0 (21/14, 21/17). Tiếp đà hưng phấn tay vợt Nguyễn Thiên Lộc của chủ nhà TPHCM thắng 2-0 trước Nguyễn Đình Đạt (Bắc Ninh) và Phan Phúc Thịnh (TPHCM0 thắng Nguyễn Hoàng Thái Sơn (Bắc Ninh) 2-0.

Do 3 trận đấu đơn đã sớm xác định kết quả nên 2 đội không cần thi đấu các lượt đôi tiếp đó. Đội nam TPHCM đã thắng 3-0 trước Bắc Ninh, giành quyền vào chung kết Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Tại trận bán kết đồng đội nam cùng thời điểm, đội Lâm Đồng đã thắng Quân đội với tỷ số 3-2. Như vậy, trận chung kết nội dung đồng đội nam tại Đại hội lần này là cuộc so tài giữa chủ nhà TPHCM với Lâm Đồng.

Ở cuộc đấu bán kết đồng đội nữ trước đó, các cặp đấu Hưng Yên – TPHCM và Đồng Nai – Hà Nội đã diễn ra hấp dẫn từng ván đấu.

Với phong độ cao, các tay vợt Vũ Thị Trang, Lê Ngọc Vân và Vũ Thị Anh Thư của TPHCM thắng Hưng Yên 3-0. Trong khi đó, đội Hà Nội với Bùi Bích Phương, Lê Thu Huyền, Vũ Thị Chinh và Nguyễn Thị Hải Yến thắng 3-1 trước đội Đồng Nai.

Trận chung kết đồng đội nữ sẽ là cuộc tranh tài giữa TPHCM và Hà Nội vào ngày 19-11.

MINH CHIẾN