Cầu lông TPHCM công bố mức thưởng tại Đại hội

Chính sách khen thưởng của Liên đoàn Cầu lông TPHCM được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực để các tay vợt thành phố thi đấu hết mình, hướng đến thành tích cao tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

Nguyễn Tiến Minh sẽ thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trước thềm lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, Liên đoàn Cầu lông TP.HCM đã công mức thưởng dành cho các VĐV đạt thành tích ở những nội dung thi đấu. Đây được xem là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm động lực để các tay vợt thành phố hướng đến những kết quả tốt nhất trên sân nhà.

Theo mức thưởng được công bố, ở hai nội dung đồng đội nam và đồng đội nữ, đội giành HCV sẽ nhận 30 triệu đồng, HCB được thưởng 20 triệu đồng và HCĐ là 15 triệu đồng.

Đối với các nội dung cá nhân gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ, mức thưởng dành cho thành tích vô địch là 25 triệu đồng, á quân nhận 15 triệu đồng, trong khi HCĐ được thưởng 8 triệu đồng.

Như vậy, mức thưởng được phân chia theo hai nhóm nội dung, trong đó các đội vô địch đồng đội nhận 30 triệu đồng, còn nhà vô địch ở từng nội dung cá nhân nhận 25 triệu đồng.

Theo kế hoạch, khoản thưởng sẽ được Liên đoàn Cầu lông TP.HCM trao tại hội nghị của Liên đoàn. Thời gian và địa điểm tổ chức sẽ được thông báo cụ thể sau.

Môn cầu lông tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 25-11-2026 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương, TP.HCM, với 7 nội dung tranh tài gồm đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Trong đó, Nguyễn Tiến Minh và Vũ Thị Trang được kỳ vọng sẽ mang về thành tích cao cho đoàn chủ nhà.

PHẠM QUANG