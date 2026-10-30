Nguyễn Thanh Trường - Niềm hy vọng vàng của karate TPHCM

Nguyễn Thanh Trường là 1 trong những võ sĩ quan trọng của đội tuyển karate TPHCM sẵn sàng thi đấu Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với quyết tâm giành được HCV.

Võ sĩ Nguyễn Thanh Trường là gương mặt quan trọng của karate TPHCM. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Những buổi tập cuối cùng của Ban huấn luyện đội tuyển karate TPHCM đã hoàn tất kỹ, chiến thuật cho nhóm võ sĩ trọng điểm hướng tới nhiệm vụ giành thành tích cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Trong đó, Nguyễn Thanh Trường là 1 trong những người được Đội tuyển karate chủ nhà kỳ vọng thành công nhờ sự ổn định chuyên môn hiện tại.

1 năm trước, Thanh Trường giành HCV nội dung trên 84kg tại Giải karate vô địch quốc gia 2025 tổ chức ở Thành phố Huế.

Trong giải, nam võ sĩ người TPHCM đã xúc động chia sẻ: “Tôi đã chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng để có được vị trí số 1 và chắc chắn tôi tiếp tục nỗ lực hướng tới giành thành tích cao nhất ở Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026”.

Sau 1 năm, Thanh Trường đã có thêm những kinh nghiệm quý giá từ nhiều giải đấu trong nước, quốc tế nhưng giữ sự thận trọng đối với Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Trong tháng 7 năm nay tại Ninh Bình, Nguyễn Thanh Trường đã xuất sắc giành ngôi vô địch hạng cân trên 87kg nam tại Giải karate vô địch Đông Nam Á 2026.

Tại chung kết, những pha ra đòn mạnh mẽ từ đôi tay thanh thoát của chàng võ sĩ người TPHCM đã giúp anh thắng đồng đội Trần Lê Tấn Đạt để lên ngôi vô địch. Kết quả được Thanh Trường nhìn nhận có giá trị chuyên môn và tinh thần giúp mình tự tin chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Bây giờ, môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 chuẩn bị khởi tranh. HLV Huỳnh Thị Ngọc Phượng của đội tuyển karate TPHCM đánh giá cậu học trò Thanh Trường là võ sĩ bản lĩnh, có kỹ thuật cơ bản tốt, chọn đúng thời điểm ra đòn để đạt chiến thắng quyết định trong nhiều giải đấu quan trọng.

Ngôi vô địch SEA Games 33-2025 là kỷ niệm đáng nhớ của Thanh Trường. Ảnh: ĐOÀN TTVN

Kỷ niệm đáng nhớ của Thanh Trường là ngôi vô địch SEA Games 33-2025 tại Thái Lan. Thanh Trường trở thành võ sĩ nam đầu tiên của karate TPHCM giành HCV tại đấu trường SEA Games khi chiến thắng chung kết hạng cân 87kg nam trước đối thủ Arif Fadhillah (Indonesia).

Trong một số lần chia sẻ, võ sĩ Nguyễn Thanh Trường bày tỏ qua 12 năm tập luyện thi đấu (Thanh Trường làm quen với karate từ năm 2014) thì điểm mình tích lũy tốt nhất là sự điềm tĩnh, không bao giờ bỏ cuộc trước mọi thách thức.

“Đại hội thể thao toàn quốc sẽ mang tính chất khác so với giải quốc gia. Mỗi võ sĩ được chuẩn bị chuyên môn không chỉ có kỹ, chiến thuật mà còn cần tinh thần cũng như biết được đối thủ của mình sẽ là ai”, HLV Huỳnh Thị Ngọc Phượng phân tích thêm.

Cùng Nguyễn Thanh Trường, đội tuyển karate TPHCM sở hữu nhiều gương mặt nòng cốt giữ phong độ ổn định như Trương Nam Tiến, Lưu Võ Anh Duy, Tống Huỳnh Chí Lâm, Nguyễn Chí Thanh… Họ được tin tưởng giành những tấm huy chương giá trị tại sàn đấu Đại hội thể toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn karate Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra từ ngày 1 đến 8-11 với 25 bộ huy chương. Giải thu hút 390 VĐV từ 28 đơn vị cả nước góp mặt. Ngày 3-11, Ban tổ chức sẽ bốc thăm chuyên môn tất cả các nội dung.

MINH CHIẾN