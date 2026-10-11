Võ sĩ karate Nguyễn Thị Diệu Ly: Tin vào cơ hội chinh phục giải trẻ thế giới

Nữ tuyển thủ karate Nguyễn Thị Diệu Ly được kỳ vọng có thể giành huy chương tại Giải karate vô địch trẻ, U21 thế giới 2026 thi đấu ở Ba Lan.

Nguyễn Thị Diệu Ly đã lên đường sang Ba Lan dự Giải vô địch trẻ, U21 thế giới 2026. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

“Tôi đã trở lại tập luyện ngay khi kết thúc ASIAD 20 để nối tiếp chuẩn bị cho Giải vô địch trẻ, U21 thế giới 2026. Các VĐV trẻ hàng đầu thế giới sẽ tham gia nên tôi vui khi mình được thêm cơ hội tích lũy chuyên môn ở Ba Lan lần này”, Nguyễn Thị Diệu Ly bày tỏ trong những ngày tập cuối cùng.

Trong 3 tuyển thủ thi đấu các hạng cân đối kháng (kumite) nam, nữ của đội tuyển karate Việt Nam tại ASIAD 20 vừa qua, Nguyễn Thị Diệu Ly là võ sĩ duy nhất đạt 1 HCĐ hạng cân 68kg nữ.

ASIAD 20 là kỳ Đại hội thể thao châu Á đầu tiên trong sự nghiệp của võ sĩ 21 tuổi này. Diệu Ly cho biết được mình học hỏi nhiều trước các võ sĩ hàng đầu châu Á về kỹ thuật, tác phong thi đấu lẫn sự chuẩn bị trước khi nhập cuộc.

Cô nói thêm: “Với tôi, giải đấu quốc tế nào cũng có ý nghĩa. Từ những đấu trường nhỏ cho tới lớn, khi mình giữ sự tập trung cao độ thì sẽ đạt kết quả đúng mục tiêu đề ra”.

Năm 2026 đã đến với Diệu Ly với nhiều thành tích giá trị, như HCV hạng cân 68kg nữ và HCĐ kumite đồng đội nữ tại Giải vô địch châu Á vào tháng 6 tại Indonesia.

Vào tháng 7, tuyển thủ này giành HCV cá nhân và HCV đồng đội tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 tổ chức ở Việt Nam.

Nếu thành công tại Giải vô địch trẻ, U21 thế giới 2026 hạng 68kg, Diệu Ly có năm thi đấu hiệu quả nhất khi giành đủ huy chương từ cấp độ Đông Nam Á, châu Á tới thế giới.

4 năm trước, Nguyễn Thị Diệu Ly từng khiến giới chuyên môn karate thế giới bất ngờ khi giành HCV hạng cân 53kg nữ nhóm tuổi trẻ Giải vô địch trẻ, U21 thế giới 2022. Đây là lần hiếm hoi, karate trẻ Việt Nam chinh phục HCV trên đấu trường thế giới.

Diệu Ly được tập trung đội tuyển karate Việt Nam từ năm 2024. Nhìn nhận về học trò, HLV trưởng Phạm Hồng Hà cho biết Diệu Ly có bản lĩnh nên giữ được cái uy trên sàn thi đấu.

Diệu Ly đã có tấm HCV tại Giải vô địch châu Á 2026. Ảnh: AKF

Ban huấn luyện đang giúp cho Diệu Ly đạt trạng thái tâm lý thoải mái nhằm nhập cuộc tốt nhất ở Ba Lan.

Giải karate vô địch trẻ, U21 thế giới 2026 diễn ra tại Ba Lan từ 12 tới 18-10. Đội tuyển karate Việt Nam đã lên đường tới Ba Lan ngày 10-10. Đội đăng ký 9 võ sĩ, trong đó có Nguyễn Thị Diệu Ly, Bùi Ngọc Nhi là những gương mặt vừa tranh tài ở ASIAD 20.

MINH CHIẾN