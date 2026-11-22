Ngày 22-11 tại Nhà Văn hoá Phụ nữ thành phố - cơ sở 2 (phường Tân Mỹ), Giải Pickleball mở rộng giao lưu hữu nghị do UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Mỹ phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức chính thức khởi tranh.

Hơn 180 VĐV tranh tài tại Giải Pickleball mở rộng giao lưu hữu nghị. Ảnh: THANH TÙNG

Giải đấu mang ý nghĩa thiết thực chào mừng 76 năm Ngày Truyền thống đối ngoại nhân dân Việt Nam, 96 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11.

BTC cùng các VĐV, đơn vị tài trợ đồng hành cùng giải đấu. Ảnh: THANH TÙNG

Giải quy tụ 180 vận động viên là lãnh đạo sở, ngành thành phố; cán bộ, công chức, viên chức các phường Tân Mỹ, Tân Hưng, Phú Thuận, Tân Thuận; đại diện doanh nghiệp, trường học trên địa bàn... Bên cạnh việc thúc đẩy phong trào rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe, hoạt động còn tạo không gian kết nối, thắt chặt tình hữu nghị giữa người dân địa phương với cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại khu vực.

Các tay vợt tranh tài ở nội dung: đôi nam và đôi nam – nữ, chia theo 3 bảng gồm: bảng A (Lãnh đạo, doanh nghiệp, khách mời), bảng B (CBCC, VC và Khu phố) và bảng C (Người nước ngoài).

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ Nguyễn Trường Giang phát biểu khai mạc giải. Ảnh: THANH TÙNG

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Mỹ, Trưởng ban tổ chức giải chia sẻ: Đây là dịp để cán bộ, công chức, viên chức, các cơ quan, đơn vị gặp gỡ, giao lưu, tăng cường sự gắn kết, tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần thúc đẩy phong trào TDTT phường ngày càng phát triển.

Các VĐV tranh tài nội dung đôi nam. Ảnh: THANH TÙNG

Thông qua giải đấu, Ban tổ chức cũng mong muốn kết nối, vận động sự chung tay, đồng hành của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân để cùng đóng góp nguồn lực xã hội, gây quỹ chăm lo, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán 2027 trên địa bàn phường Tân Mỹ. Mỗi sự quan tâm, mỗi nghĩa cử đóng góp đều là nguồn động viên quý báu, góp phần sẻ chia khó khăn, lan tỏa yêu thương và tiếp thêm động lực để các gia đình vươn lên trong cuộc sống.

NGUYỄN ANH