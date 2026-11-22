Từ ngày 20 đến 22-11, cụm sân Banger (TPHCM) trở thành tâm điểm của làng thể thao phía Nam khi Giải Pickleball VTV9 Open lần thứ 2 – năm 2026 khởi tranh.

Lý Hoàng Nam tranh tài tại giải. Ảnh: QUỲNH MAI

Tiếp nối thành công của mùa đầu tiên, giải đấu năm nay tạo bước nhảy vọt về quy mô khi quy tụ gần 800 vận động viên (VĐV) trong nước và quốc tế, tranh tài ở 9 nội dung đánh đôi với tổng giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

Bên cạnh các hạng mục phong trào, doanh nhân hay báo chí – nghệ sĩ nhằm lan tỏa tinh thần kết nối cộng đồng, sức nóng lớn nhất của giải đấu đổ dồn vào hai nội dung chuyên nghiệp (Pro) gồm Đôi nam Pro và Đôi nam nữ Pro, thu hút hơn 60 tay vợt hàng đầu góp mặt.

Quang Dương tranh tài tại giải. Ảnh: QUỲNH MAI

Tâm điểm chuyên môn của hạng mục Pro là cuộc hội ngộ giữa các ngôi sao quốc tế và thế hệ VĐV đỉnh cao Việt Nam. Nổi bật nhất là sự xuất hiện của tài năng gốc Việt Quang Dương – tay vợt đang thi đấu nổi bật tại đấu trường PPA Tour thế giới, cùng các khách mời quốc tế giàu kinh nghiệm như Rob Stirling, Roos Van Reek... Sự góp mặt của nhóm VĐV ngoại quốc mang đến lối đánh tốc độ cao, kỹ thuật kiểm soát bóng trên lưới (dink) hiện đại và bản lĩnh thi đấu dày dạn, tạo ra thước đo chuyên môn khắt khe cho các tay vợt chủ nhà.

Ở phía đối diện, dàn sao hàng đầu Việt Nam cũng cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Lý Hoàng Nam – cựu tay vợt quần vợt số một Việt Nam, tiếp tục khẳng định sự thích nghi nhanh chóng với bộ môn mới khi đứng cặp cùng Xuân Đức. Cặp đôi này sở hữu nền tảng thể lực sung mãn, khả năng bao sân rộng cùng những cú đánh cuối sân uy lực. Trong khi đó, Trịnh Linh Giang tái xuất đầy hứa hẹn bên cạnh Phú Sóc, tạo thành bộ đôi giàu tính đột biến với khả năng phản xạ nhanh và điều tiết nhịp độ thông minh.

Trịnh Linh Giang là 1 trong những tay vợt hàng đầu tại giải. Ảnh: QUỲNH MAI

Cuộc đua đến ngôi vương Đôi nam Pro còn trở nên khó lường hơn với sự hiện diện của những cặp đôi ăn ý như Minh Quân – Vinh Hiển, Đắc Tiến – Quốc Khánh hay Văn Phương – Trung Tính. Hầu hết đều là những gương mặt xuất thân từ quần vợt và cầu lông đỉnh cao, giúp các pha đôi công tại cụm sân Banger diễn ra ở cường độ cao, giàu tính chiến thuật và liên tục tạo nên những màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở.

Với chất lượng chuyên môn vượt trội cùng sự đầu tư bài bản trong khâu tổ chức và phát sóng trực tiếp, Giải Pickleball VTV9 Open 2026 không chỉ khẳng định vị thế của một giải đấu thường niên uy tín mà còn đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của pickleball Việt Nam trên hành trình tiệm cận trình độ chuyên nghiệp quốc tế.

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DŨNG PHƯƠNG