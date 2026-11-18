Đội tuyển karate Việt Nam lên đường tranh tài Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 với kỳ vọng sẽ có thành tích tốt nhất.

Đinh Thị Hương (đai đỏ) là thành viên đội tuyển karate Việt Nam dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026. Ảnh: MINH CHIẾN

Tinh thần ổn định

Hôm nay 18-11, Đội tuyển karate Việt Nam chính thức sang Trung Quốc dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 với 4 gương mặt chủ lực của nội dung kumite (đối kháng) đồng đội nữ.

Trước khi dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026, các võ sĩ được trải qua Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Do vậy, HLV trưởng Phạm Hồng Hà đánh giá từng tuyển thủ đã giữ được tinh thần ổn định từ giải đấu và tiếp tục tập trung chuẩn bị Giải vô địch đồng đội thế giới 2026.

Tấm vé dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 của các nữ võ sĩ kumite Việt Nam đến từ kết quả đứng hạng 3 tại Giải vô địch châu Á 2026.

Trong lịch sử, chúng ta đã dự giải đấu trên năm 2024 ở Tây Ban Nha. Với kinh nghiệm thi đấu dày dặn từ các giải vô địch châu Á và hiểu tính chất tranh tài qua giải thế giới 2024, Ban huấn luyện đội tuyển karate Việt Nam cho rằng các nữ võ sĩ Việt Nam đủ sức giành kết quả tốt nếu có tinh thần thoải mái.

Tại Trung Quốc năm nay, Ban huấn luyện Đội tuyển karate Việt Nam không tạo áp lực tới các võ sĩ. Tuy vậy, mục tiêu nỗ lực giành kết quả tốt nhất là yêu cầu để toàn đội tập trung đạt đúng phong độ của mình.

Phong độ sẽ quyết định điểm số

Ban tổ chức đã bốc thăm chuyên môn các nội dung. Ảnh: WKF

Đội tuyển karate Việt Nam đăng ký 4 võ sĩ dự giải gồm Nguyễn Thị Diệu Ly, Đinh Thị Hương, Nguyễn Thị Thu, Vũ Thị Ngọc Thanh.

Võ sĩ Nguyễn Thị Diệu Ly chia trẻ trước khi dự giải: “Tôi đã được chuẩn bị chuyên môn và tâm lý tốt thời gian qua. Sau Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, đây là nhiệm vụ tiếp theo. Tôi sẽ cố gắng mang về kết quả cao nhất đội karate Việt Nam. Giải thế giới có nhiều võ sĩ hàng đầu tranh tài nên đây còn là dịp để chúng tôi tích lũy kinh nghiệm”.

2 năm trước, đội hình của chúng ta dự Giải vô địch đồng đội thế giới 2024 với Đinh Thị Hương, Hoàng Thị Mỹ Tâm, Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Diệu Ly.

Sau 2 năm, lực lượng kumite nữ có thay đổi. Dù vậy, lần lượt 4 võ sĩ Hương, Ly Thu, Thanh lúc này được trải qua nhiều giải đấu quốc tế với đội tuyển karate Việt Nam nên đảm bảo năng lực tranh chấp trước đối thủ thế giới.

Năm nay, chúng ta rơi vào Bảng A cùng Tây Ban Nha, Pháp, Venezulea, Indonesia. Mỗi đội tuyển kể trên đều có võ sĩ mạnh, đẳng cấp. Do đó từng trận đấu tại Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 sẽ như 1 trận chung kết đối với võ sĩ Việt Nam.

Trước khi nhập cuộc, đội tuyển karate Việt Nam sẽ họp chuyên môn với Ban tổ chức và sẽ xác định chương trình thi đấu chính thức.

Giải vô địch đồng đội thế giới 2026 tổ chức 4 nội dung: kumite đồng đội nam, nữ; kata (biểu diễn) đồng đội nam, nữ. Việt Nam chỉ góp mặt nội dung kumite đồng đội nữ và chương trình thi đấu có 20 đội tham gia (Tây Ban Nha, Pháp, Venezuela, Việt Nam, Indonesia, Mỹ, Australia, Trung Quốc, Croatia, Tunisia, Italy, Ai Cập, Chile, Iran, Áo, Nhật Bản, Mexico, Đức, Algeria, Azerbaijan). Các nội dung diễn ra từ ngày 20 tới 22-11 tại Hàng Châu (Trung Quốc).

MINH CHIẾN