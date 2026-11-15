Gần 100 VĐV khiêu vũ thể thao tranh tài tại Đại hội

Có 97 VĐV toàn quốc đăng ký tham gia thi đấu môn khiêu vũ thể thao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Các gương mặt khiêu vũ thể thao hàng đầu Việt Nam đều tham dự Đại hội năm nay. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Môn khiêu vũ thể thao sẽ thi đấu chính thức trong 2 ngày 16 và 17-11 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh Bình Dương (TPHCM).

Ban tổ chức quy định, VĐV tham dự phải từ 13 tuổi trở lên, trong đó mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 12/14 nội dung tranh tài. Ngoài ra, mỗi nội dung đủ điều kiện tổ chức nếu có tối thiểu 4 VĐV hoặc 4 cặp VĐV đến từ 4 đơn vị trở lên đăng ký thi đấu.

Đại hội năm nay ghi nhận 97 VĐV (44 nam, 53 nữ) từ 13 đoàn góp mặt gồm Cần Thơ, Công an Nhân dân, Cao Bằng, Đà Nẵng, Đồng Nai, Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Nguyên và TPHCM (chủ nhà). Trong đó, đội chủ nhà có 11 VĐV.

Trong 14 nội dung tổ chức thi đấu, nhóm latin và standard đưa vào tranh tài mỗi thể loại 7 bộ huy chương.

Latin sẽ gồm 5 điệu Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Pasodoble, Jive; 5 nội dung đơn 1 điệu; Latin đơn nữ.

Standard gồm 5 điệu Slow Waltz, Tango, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Quickstep; 5 nội dung đơn 1 điệu; Standard đơn nữ.

Đại hội năm nay tiếp tục thu hút nhiều gương mặt hàng đầu của khiêu vũ thể thao Việt Nam góp mặt như Vũ Hoàng Anh Minh, Nguyễn Trường Xuân, Nguyễn Đoàn Minh Trường, Đặng Thu Hương, Nguyễn Quốc Bảo, Trần Hoàng Minh Châu, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thùy Dương, Ngọc An, Lê Tố Uyên…

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đoàn Đồng Nai dẫn đầu với 5 HCV, 1 HCB và 3 HCĐ.

MINH CHIẾN