Karate TPHCM giành 3 HCV Đại hội, về nhì toàn đoàn

Không phụ sự kỳ vọng của người hâm mộ, các võ sĩ karate TPHCM đã mang về 3 HCV tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, qua đó xếp hạng 2 toàn đoàn chung cuộc.

Đội tuyển karate TPHCM giành HCV nội dung kumite đồng đội nam nhóm 2. Ảnh: THANH TÙNG

Ngày 8-11, môn karate chính thức bế mạc sau 5 ngày thi đấu sôi nổi tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TPHCM). Giải đấu quy tụ 390 vận động viên đến từ 28 tỉnh, thành, ngành trên cả nước, tranh tài ở các nội dung thuộc 2 nhóm: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).

Kết thúc đại hội, đoàn Hà Nội dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương môn karate với 5 HCV, 1 HCB, 3 HCĐ. Đoàn chủ nhà TPHCM xếp hạng 2 với 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ, trong khi đoàn Công an Nhân dân đứng thứ 3 với 3 HCV, 2 HCB, 2 HCĐ.

3 tấm HCV của tuyển karate TPHCM đều đến từ các nội dung kumite. Trong đó, Nguyễn Chí Thanh khẳng định bản lĩnh và đẳng cấp khi bước lên bục cao nhất ở hạng cân -80kg nam. Trương Nam Tiến thi đấu xuất sắc để giành ngôi vô địch hạng cân -50kg nam.

Dấu ấn nổi bật nhất của đội chủ nhà đến từ nội dung kumite đồng đội nam nhóm 2. Với đội hình gồm Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thanh Trường, Lâm Quốc Việt, Trịnh Huỳnh Phi Tâm, Lưu Võ Anh Duy, Nguyễn Sơn Trường và Tống Huỳnh Chí Lâm, tuyển TPHCM đã thi đấu gắn kết và đầy quyết tâm, vượt qua đội Huế để giành tấm HCV danh giá.

Đội tuyển karate TPHCM xếp hạng 2 toàn đoàn. Ảnh: TT CUDVC phường Tân Thuận

Thành tích 3 HCV, 3 HCB, 1 HCĐ không chỉ phản ánh sự đầu tư hiệu quả cho phong trào karate TPHCM mà còn là động lực để các võ sĩ thành phố tiếp tục hướng đến những mục tiêu cao hơn tại các giải đấu quốc gia và quốc tế trong tương lai.

NGUYỄN ANH