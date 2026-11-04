Đại hội thể thao toàn quốc 2026

Hấp dẫn cuộc đua huy chương Karate Đại hội thể thao toàn quốc 2026

SGGPO

Từ ngày 4 đến 8-11 tại Nhà thi đấu phường Tân Thuận (TPHCM), môn karate trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần X - 2026 chính thức diễn ra, quy tụ gần 400 vận động viên tranh tài.

Các trận tranh tài môn karate bắt đầu từ ngày 4-11. Ảnh: THANH TÙNG
Các trận tranh tài môn karate bắt đầu từ ngày 4-11. Ảnh: THANH TÙNG

Là một trong những môn thi đấu sớm tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026, karate thu hút sự quan tâm đặc biệt từ giới chuyên môn và đông đảo người hâm mộ. Giải năm nay quy tụ 390 vận động viên đến từ 28 đơn vị tỉnh, thành, ngành. Các võ sĩ sẽ cạnh tranh 25 bộ huy chương ở 2 nội dung gồm: kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng).

Theo ông Vũ Sơn Hà, phụ trách bộ môn karate (Cục Thể dục thể thao Việt Nam), các đơn vị đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn cũng như lực lượng vận động viên. Đây là nền tảng quan trọng để các võ sĩ phát huy năng lực, cống hiến những cuộc so tài giàu tính cạnh tranh và có chất lượng chuyên môn tốt.

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Gần 400 VĐV tranh tài ở môn karate Đại hội Thể thao toàn quốc 2026. Ảnh: THANH TÙNG

Giới chuyên môn nhận định cuộc đua tranh thành tích tại giải năm nay sẽ diễn ra quyết liệt khi nhiều đoàn sở hữu lực lượng đồng đều và có chiều sâu. Trong đó, Hà Nội, TPHCM, Công an Nhân dân, Quân đội, Ninh Bình, Hà Tĩnh... là những ứng cử viên sáng giá cho các vị trí dẫn đầu trên bảng tổng sắp huy chương.

Giải đấu năm nay thu hút sự chú ý khi quy tụ nhiều gương mặt xuất sắc từng thi đấu thành công ở đấu trường quốc tế như: Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên, Nguyễn Thanh Trường, Nguyễn Thị Diệu Ly, Chu Văn Đức, Khuất Hải Nam...

Sự góp mặt của các tuyển thủ giàu kinh nghiệm hứa hẹn tạo nên những cuộc đối đầu hấp dẫn, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn và sức hút của môn karate tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2026.

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NGUYỄN ANH

Từ khóa

Karate Đại hội thể thao toàn quốc Thể thao TPHCM Nhà thi đấu phường Tân Thuận

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