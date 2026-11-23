Các kiếm thủ sẵn sàng tranh tài chương trình thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 24-11.

Môn đấu kiếm tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 được kỳ vọng sẽ diễn ra hấp dẫn. Ảnh: MINH CHIẾN

7 đơn vị gồm Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng, Công an Nhân dân, Thanh Hóa và TPHCM (chủ nhà) tham dự phiên họp kỹ thuật ngày 23-11 để hoàn tất đăng ký chương trình tranh tài chính thức từ ngày 24-11 tới 1-12.

Phụ trách bộ môn đấu kiếm (Cục TDTT Việt Nam), ông Nguyễn Hồng Đăng cho biết để có thêm sự giám sát chuyên môn kỹ lưỡng thì Ban tổ chức mời 2 trọng tài (1 nam, 1 nữ) từ Liên đoàn đấu kiếm quốc tế FIE sang Việt Nam điều hành.

“Công tác điều hành chuyên môn, giám sát các nội dung thi đấu sẽ được đảm bảo kỹ càng”, ông Nguyễn Hồng Đăng nói thêm. Ban trọng tài điều hành môn đấu kiếm Đại hội có 28 thành viên.

Cuộc chơi lớn quy tụ 142 kiếm thủ sẽ thi đấu 15 bộ huy chương dành cho cá nhân (6 nội dung), đồng đội (6 nội dung) và đồng đội hỗn hợp (3 nội dung) dành cho hình thức thi đấu kiếm ba cạnh, kiếm liễu, kiếm chém. Nổi bật có các kiếm thủ từng thi đấu ASIAD 20 gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Trần Thị Thùy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Minh Hiếu.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội Hà Nội dẫn đầu khi có 5 ngôi vô địch, còn TPHCM xếp hạng nhì với 2 HCV. Năm nay, kiếm thủ của 2 đơn vị trên vẫn là những VĐV dự báo sẽ chiếm ưu thế.

MINH CHIẾN