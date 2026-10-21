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Đấu kiếm Việt Nam giành 3 HCV Đông Nam Á

SGGPO

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đã có những tấm HCV đầu tiên trong giải vô địch Đông Nam Á 2026 đang tranh tài ở Quảng Ninh.

Các kiếm thủ có thành tích cao nhất nội dung kiếm chém cá nhân nam. Ảnh: MINH MINH
Các kiếm thủ có thành tích cao nhất nội dung kiếm chém cá nhân nam. Ảnh: MINH MINH

Nguyễn Phước Đến mang về tấm HCV kiếm ba cạnh cá nhân nam cho đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại Giải vô địch Đông Nam Á 2026 đang diễn ra ở Quảng Ninh.

Tại bán kết, Phước Đến vượt qua đàn anh Nguyễn Tiến Nhật với tỷ số 15-10, trước khi gặp hạt giống số 1 Joe Jr Noelito (Philippines) ở chung kết. Dù được xếp hạt giống số 2, kiếm thủ TPHCM thi đấu bản lĩnh, giành chiến thắng sát nút 15-13 để bước lên bục cao nhất.

Thành tích này càng đáng ghi nhận khi Phước Đến vừa trở về từ ASIAD 20 tại Nhật Bản và nhanh chóng tiếp tục tranh tài ở giải khu vực.

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Kiếm thủ Nguyễn Phước Đến của nội dung kiếm ba cạnh nam. Ảnh: MINH CHIẾN

Ở nội dung kiếm chém cá nhân nam, Nguyễn Xuân Lợi cũng xuất sắc giành HCV. Sau chiến thắng 15-11 trước đàn anh Vũ Thành An tại bán kết, Xuân Lợi đánh bại Teh Zi Hao (Malaysia) với tỷ số 15-9 trong trận chung kết. Trước đó, anh từng tham dự ASIAD 20 nhưng chưa giành được huy chương.

Trong khi đó, Phùng Thị Khánh Linh mang về thêm một HCV cho đội chủ nhà ở nội dung kiếm chém cá nhân nữ. Tại chung kết nội bộ Việt Nam, Khánh Linh vượt qua đồng đội Phạm Thị Thu Hoài với tỷ số 15-7.

Giải vô địch đấu kiếm Đông Nam Á 2026 diễn ra đến hết ngày 23-10 tại Quảng Ninh, với 12 bộ huy chương được trao ở 6 nội dung cá nhân và 6 nội dung đồng đội.

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MINH CHIẾN

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