Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam cử VĐV chủ lực tập huấn Hàn Quốc

Các kiếm thủ Việt Nam lên đường tập huấn tại Hàn Quốc vào giai đoạn nước rút, trước khi sang Nhật Bản tìm cơ hội tranh huy chương Đại hội thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20).

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tập luyện chuyên môn chuẩn bị cho ASIAD 20. Ảnh: MINH CHIẾN

Hôm nay 6-9, Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam thực hiện chương trình tập huấn quan trọng ở nước ngoài dành cho 2 nhóm chuyên môn.

Theo đó, nhóm thứ nhất gồm 8 kiếm thủ sang tập Hàn Quốc tập huấn. Đây là lực lượng chủ lực của Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam tại các nội dung kiếm chém, kiếm ba cạnh.

Nhóm thứ hai gồm kiếm thủ Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Thị Kiều Oanh sang Trung Quốc rèn luyện.

Toàn đội được tập huấn 2 tuần tại nước ngoài và dự kiến trở lại Việt Nam ngày 18-9 để sang Nhật Bản tranh tài ASIAD 20.

Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam đăng ký danh sách thi đấu ASIAD 20 gồm Nguyễn Văn Quyết, Nguyễn Xuân Lợi, Lê Văn Bang, Trần Thị Thúy Trinh, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Phương Kim, Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam, Nguyễn Tiến Nhật và Nguyễn Minh Hiền.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển đấu kiếm Việt Nam không giành được huy chương. Năm nay, Ban huấn luyện đánh giá 10 kiếm thủ được đăng ký thi đấu là những người đang giữ phong độ tốt nhất tại từng nội dung để hướng đến hiện thực mục tiêu phấn đấu giành huy chương ASIAD 20.

Theo dự báo, cơ hội tranh chấp huy chương ASIAD 20 trong môn đấu kiếm là rất khó khăn cho các kiếm thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đợt tập huấn tại Hàn Quốc và Trung Quốc sẽ là dịp quyết định cho từng VĐV đạt trạng thái tâm lý, điểm rơi phong độ tốt cho ASIAD 20.

MINH CHIẾN