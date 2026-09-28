Cầu lông Trung Quốc rơi rụng hy vọng vàng

Cả 5 tấm huy chương vàng còn lại của môn cầu lông sẽ được xác định vào ngày thi đấu cuối 29-9, nhưng đoàn được đánh giá rất cao Trung Quốc chỉ góp mặt ở 3 nội dung chung kết, đặc biệt không có sự hiện diện ở 2 nội dung đơn nam nữ danh giá nhất.

Chen Yufei không thể gây bất ngờ trước hạt giống số 1 An Se-young. Ảnh: THX

Vòng bán kết đơn nữ ngày 28-9 quy tụ 4 tay vợt xuất sắc nhất thế giới và được kỳ vọng sẽ mang lại những cuộc tranh tài kịch tính, nhưng hạt giống số 1 An Se-young người Hàn Quốc đã nhanh chóng giành chiến thắng chỉ sau 40 phút thi đấu, với tỷ số 21-5, 21-12 trước Chen Yufei của Trung Quốc.

Ở trận bán kết còn lại, Akane Yamaguchi của Nhật Bản đã đánh bại Wang Zhiyi của Trung Quốc với tỷ số 21-11, 22-20.

Việc các tay vợt nữ Trung Quốc thất bại trước An và Yamaguchi đã đặt dấu chấm hết cho hy vọng giành huy chương vàng nội dung đơn của họ tại ASIAD 20. Trước đó, các ngôi sao đơn nam của Trung Quốc là Li Shifeng và Shi Yuqi - lần lượt là nhà vô địch và á quân tại Hàng Châu cách đây 3 năm - đã bị loại ở vòng 32 và vòng 16.

Tại bán kết đơn nam, Kunlavut Vitidsarn (Thái Lan) đánh bại Alwi Farhan (Indonesia) với tỷ số 21-13, 21-15, trong khi Loh Kean Yew (Singapore) vượt qua Yoo Tae-bin (Hàn Quốc) với tỷ số 21-19, 19-21, 21-12.

Một bất ngờ lớn khác đã xảy ra ở nội dung đôi nam nữ khi cặp đôi số 1 thế giới, và cũng là ứng cử viên vô địch của Trung Quốc Feng Yanzhe và Huang Dongping đã để thua 21-12, 21-14 trước bộ đôi người Indonesia là Amri Syahnawi và Nita Violina Marwah. Nhưng một cặp đôi nam nữ khác của Trung Quốc là Jiang Zhenbang và Wei Yaxin đã lọt vào chung kết sau chiến thắng 21-13, 21-9 trước Ye Hong-wei và Nicole Gonzales Chan (Đài Bắc Trung Hoa).

Tại bán kết đôi nam, cặp đôi Liang Weikeng và Wang Chang của Trung Quốc đã phải thi đấu suốt một giờ đồng hồ mới vượt qua được Fajar Alfian và Muhammad Shohibul Fikri (Indonesia) với tỷ số 21-17, 13-21, 21-9. Trong khi đó, bộ đôi Leo Rolly Carnando và Daniel Marthin (Indonesia) tạo bất ngờ khi đánh bại cặp đôi hàng đầu Hàn Quốc là Kim Won-ho và Seo Seung-jae với tỷ số 21-11, 21-14.

Ở nội dung đôi nữ, cặp đôi Liu Shengshu và Tan Ning của Trung Quốc đã lội ngược dòng sau khi thua set đầu để đánh bại đôi vận động viên Malaysia là Pearly Tan và Thinaah Muralitharan với tỷ số 16-21, 22-20, 21-12. Cặp đôi Trung Quốc sẽ chạm trán Baek Ha-na và Lee So-hee trong trận chung kết, sau khi bộ đôi người Hàn Quốc này loại cặp vận động viên Nhật Bản Rin Iwanaga và Kie Nakanishi với tỷ số 21-13, 21-9.

Hai tấm HCV đầu tiên của cầu lông được trao cho Indonesia (thắng Trung Quốc) ở nội dung đồng đội nam, và Trung Quốc (thắng Nhật Bản) ở nội dung đồng đội nữ. Như vậy, nếu có thể toàn thắng trong 3 trận chung kết góp mặt thì Trung Quốc chỉ có tối đa 4 HCV, bằng với kỳ ASIAD trên sân nhà cách đây 3 năm, thay vì "thâu tóm" cả 7 HCV như tham vọng đặt ra đầu ASIAD 20.

LINH SƠN