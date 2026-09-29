E-sports không bị loại khỏi ASIAD

Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã bác bỏ các thông tin lan truyền gần đây trên mạng cho rằng Thể thao điện tử (E-sports) sẽ bị loại khỏi ASIAD) sau kỳ đại hội đang diễn ra tại Aichi-Nagoya (Nhật Bản) 2026.

Sức hút và tầm ảnh hưởng của E-sports tại châu Á không ngừng gia tăng. Ảnh: THX

OCA khẳng định họ chưa đưa ra hay công bố bất kỳ thông báo nào về việc loại bỏ E-sports khỏi ASIAD. Thông tin “Thể thao điện tử bị loại khỏi Đại hội Thể thao châu Á” đang lan truyền trên mạng là không đúng với kế hoạch và công tác tổ chức của OCA.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm 28-9, Tổng Giám đốc OCA Husain Al Musallam tuyên bố rằng Thể thao điện tử sẽ tiếp tục là một phần của ASIAD, và OCA sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của bộ môn này tại châu Á.

Al Musallam phát biểu: “Sự phổ biến của Thể thao điện tử (E-sports) tại châu Á là yếu tố then chốt để OCA đưa ra quyết định này. Việc tổ chức Đại hội Thể thao Thể thao Điện tử và Thể thao Trí tuệ Châu Á (tại Kuwait năm 2027) nhằm tạo thêm sân chơi để các vận động viên châu Á thể hiện tài năng, đồng thời không làm giảm đi vị thế của bộ môn này trong hệ thống ASIAD. OCA sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của E-sports tại châu Á, cũng như đẩy mạnh quảng bá bộ môn này tại các sự kiện thể thao khác do tổ chức quản lý”.

E-sports lần đầu tiên xuất hiện với tư cách là môn thi đấu trình diễn tại ASIAD 2018 ở Jakarta và Palembang (Indonesia), sau đó trở thành môn thi đấu tranh huy chương chính thức tại ASIAD 2022 Hàng Châu (Trung Quốc) với tổng cộng 7 bộ huy chương được trao.

Sức hút và tầm ảnh hưởng của bộ môn này tại châu Á vẫn đang không ngừng gia tăng. Tại kỳ ASIAD Aichi-Nagoya đang diễn ra, số nội dung thi đấu đã được nâng lên con số 11.

LINH SƠN