Các VĐV đã hoàn thành nội dung thi đấu bắn cung tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 với những ngôi vô địch xứng đáng.

Các VĐV đã thi đấu đạt được thành tích tốt nhất môn bắn cung tại Đại hội năm nay. Ảnh: TRỌNG QUÂN

Khép lại ngày thi đấu 29-11, đội bắn cung TPHCM giành tổng cộng 5 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ, xếp hạng ba toàn đoàn.

Trong ngày thi đấu cuối, các cung thủ chủ nhà giành thêm 2 HCV sau khi vượt qua Hà Nội ở chung kết đồng đội nam nữ phối hợp cung 1 dây và Hải Phòng ở chung kết đồng đội nam cung 1 dây.

Ở các nội dung còn lại, Hà Nội giành HCV đôi nam nữ phối hợp cung 3 dây, Đắk Lắk vô địch đôi nam nữ phối hợp cung 1 dây, còn Quảng Ninh giành HCV đồng đội nam cung 3 dây.

Kết thúc môn bắn cung, Vĩnh Long dẫn đầu với 10 HCV, 7 HCB, 11 HCĐ; Hà Nội xếp nhì với 10 HCV, 4 HCB, 13 HCĐ. Hai đoàn An Giang và Ninh Bình không giành được huy chương.

Về chuyên môn, các cung thủ đã thiết lập 10 kỷ lục Đại hội mới ở các nội dung cung 1 dây và cung 3 dây.

MINH CHIẾN